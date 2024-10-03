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Fransa'da yeni hükümet zenginler için vergileri artırabilir

Fransa giderek artan kamu borçları ile başa çıkmanın yollarını ararken, erken genel seçimlerin ardından başa gelen yeni hükümet bütçe açığını kapatmak için harcamaları kısmanın yanı sıra varlıklı Fransızlar ve şirketler için vergileri artırmak istiyor.

Haber Merkezi
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Fransa'da yeni hükümet zenginler için vergileri artırabilir
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'nın başkenti Berlin'de, ülkesinde kötüleşen finansal durum karşısında yeni hükümetin kamu borçlarını azaltmaya yönelik planına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Macron, bu durumda çözümün "ne sosyal harcamaları keserek kısa vadeli bir düzenleme ne de aşırı vergilendirme" olduğunu belirtti.

Başbakan Michel Barnier tarafından duyurulan yeni bütçede öngörülen vergi artışının "şirketler tarafından anlaşıldığı" değerlendirmesinde bulunan Macron, "istisnai" olarak nitelediği vergilendirmenin aynı zamanda "sınırlı" olması gerektiğini kaydetti.

60 milyar Euro tasarruf ve vergi artışı planlanıyor

Başbakan Barnier, Meclis Genel Kurulunda yaptığı genel politika konuşmasında, ülkenin kamu borcunun azaltılması gerektiğini ve bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranını bu yıl yüzde 5'e, 2029'a kadar ise yüzde 3'e çekmeyi hedeflediklerini belirtmişti.

Barnier, bunun için kamu harcamalarını azaltmaları gerektiğini ve ciddi kar eden şirketlerle en varlıklı Fransızlardan vergi talep edeceklerini kaydetmişti.

10 Ekim'de hükümet tarafından parlamentonun önüne getirilecek 2025 bütçe tasarısında, 40 milyar Euro tasarruf ve 20 milyar Euro'luk vergi artışı planlanıyor.

Fransa'da bütçe açığının, AB tarafından belirlenen yüzde 3 sınırının çok ötesine geçerek bu yıl GSYH'nin yüzde 6'sına dayanacağı tahmin ediliyor.

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