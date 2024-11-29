Fransa'nın 10 yıl vadeli tahvil getirisi Yunanistan'a yaklaştı

Bütçe tartışmalarının ortaya çıkardığı siyasi belirsizlik sonrası Fransa'nın 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi, Yunan tahvillerinin getirisine yaklaştı.

BlueBay CIO'su Mark Dowding bir notunda, “AB çevresini neyin oluşturduğuna dair daha güncel bir tanımın artık muhtemelen İtalya ve Fransa'yı da içereceğini düşünmek çarpıcı” dedi. Bu arada, İspanya, İrlanda ve Portekiz'in artık 'yarı çekirdek' olarak kesinleştiklerini savundu.

Tradeweb'e göre, 10 yıllık Yunan tahvil getirisi yüzde 2,961'den işlem görürken, 10 yıllık Fransa devlet tahvili OAT getirisi yüzde 2,960 seviyesinde. Dowding, “Fransa yapısal olarak kötüleşen bir yolda ve bu durum değişme belirtisi göstermiyor” dedi.