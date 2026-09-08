Fransa'nın dış ticaret açığı temmuzda 6,7 milyar Euro'ya yükseldi: Türkiye tedarikte öne çıktı

Fransa Dış Ticaret İstatistik Ofisi, cari yılın Temmuz dönemine ait makroekonomik dış ticaret verilerini konsolide ederek kamuoyuna sundu. Açıklanan resmi projeksiyonlara göre, Paris yönetiminin ilgili aydaki toplam ihracat faturası 54,7 milyar Euro olarak gerçekleşirken, ithalat tarafındaki talep artışı dış ticaret dengesindeki asimetriyi artırdı.

Enerji ve endüstriyel ürün grupları ihracatı destekledi

Temmuz vadeli dış satım performansında, makro düzeyde ihracatı yukarı yönlü kompanse eden iki temel lokomotif sektör öne çıktı. Enerji ürünleri dış satımında kaydedilen 300 milyon Euro tutarındaki hacim artışına, diğer sanayi mamulleri kalemindeki 300 milyon Euro düzeyindeki ivmelenme eşlik etti. Bu iki alt kalemin sergilediği performans, Fransa’nın küresel pazarlardaki toplam reel ihracat hacminin aylık bazda 200 milyon Euro genişlemesini sağladı.

Ulaşım ekipmanları ithalat faturasını genişletti

İhracat kanadındaki sınırlı montanlı yükselişe tezat olarak, Fransa’nın toplam ithalat maliyeti aylık bazda 1,1 milyar Euro seviyesinde agresif bir tırmanış kaydederek 61,3 milyar Euro eşiğine ulaştı. Ülkenin ithalat faturasının bu denli genişlemesinde, özellikle lojistik ve tedarik zincirini doğrudan etkileyen ulaşım ekipmanları grubundaki alımlar belirleyici oldu. Söz konusu ürün segmentindeki dış alım hacmi tek başına 700 milyon Euro artış gösterdi.

Bölgesel tedarik haritasında İtalya ve Türkiye etkisi

Fransa’nın bölgesel bazdaki ithalat dinamikleri incelendiğinde, hem Avrupa Birliği (AB) içi entegrasyonda hem de kıtanın birlik dışı coğrafyasında yukarı yönlü kırılmalar kayıtlara geçti. AB içi pazardan yapılan ithalatta İtalya menşeili ürünler 300 milyon Euro tutarında bir genişleme yaratırken, AB sınırları dışındaki Avrupa ülkelerinden gerçekleştirilen 400 milyon Euro değerindeki ekstra tedarikte ise en dikkat çekici pay Türkiye’nin oldu. Türkiye, Fransa’nın birlik dışı Avrupa pazarından gerçekleştirdiği bu ithalat genişlemesinde en kritik aktörlerden biri olarak Temmuz ayı bilançosundaki yerini aldı.