Fransa'nın sanayi üretimi düştü: Görünüm karamsar

Fransız İstatistik Ajansı (INSEE) tarafından açıklanan verilere göre, sanayi üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 daha düşük oldu. Bu analistlerin yüzde 0,5 düşüş tahmininden daha olumsuz bir rakama işaret etti.

Ağustos ayında üretim, otomobil ve ilaç gibi önemli üretim sektörlerindeki güçlü bir performansla desteklenerek beklenmedik şekilde güçlü bir şekilde artmıştı. Ancak bu iki sektör Eylül ayında üretimde tersine bir dönüş kaydetti ve toplamı da beraberinde sürükledi.

Enerji fiyatları, 2022'deki Rusya-Ukrayna krizinin fiyatları hızla yükseltmesinden bu yana istikrara kavuşmuş olsa da, bazı enerji yoğun endüstriler krizin zirvesindeyken 2022 ve 2023'te imzalanan sözleşmelerde daha yüksek maliyetler ödemeye devam ediyor.

Eylül ayındaki zayıf performansın yılın son çeyreğinin başında da tersine dönmesi pek olası görülmüyor. Bu haftaki anket verileri, Fransız imalatının, gergin bir pazar ve durgun bir inşaat sektörü ortasında sipariş defterlerinin azalmasıyla, Ekim ayında yıl başından bu yana en zayıf ayına hazır olduğunu gösteriyor.

Bu arada düşen ihracat, Fransız imalatçılar için önemli bir sorun olmaya devam ediyor.

Ülkede sanayi üretiminde yıllık bazda ise yüzde 0,6 düşüş görüldü.

İmalat sanayi üretimi de genel üretimden farklı bir görünüm sergilemedi. İmalatta üretim Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8, geçen yıl aynı aya göre yüzde 0,9 geriledi.