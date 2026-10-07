Fransa'nın ticaret açığı beklentilerin altında kaldı

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Fransa'nın dış ticaret dengesi ağustos ayında iyileşme gösterdi. Ülkenin ticaret açığı, temmuzdaki 6,6 milyar Euro'luk revize verinin ardından 6,1 milyar Euro'ya daraldı. Piyasa beklentisi ise açığın 6,5 milyar Euro seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İhracat 54,2 milyar Euro'ya geriledi

Verilere göre ihracat aylık bazda %0,8 azalarak 54,2 milyar Euro'ya indi. Düşüşte ulaştırma ekipmanları sevkiyatındaki %5,7'lik, tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünlerindeki %5,4'lük ve diğer sanayi ürünlerindeki %0,4'lük gerileme etkili oldu.

Rafine petrol ürünleri ihracatındaki %10,5'lik ve mekanik, elektrik, elektronik ve bilgisayar ekipmanlarındaki %2,6'lık artış ise kaybı kısmen sınırladı. Bölgesel bazda bakıldığında ihracat Asya'ya %8,4, Orta Doğu'ya %43,2 ve Afrika'ya %6,3 azalırken, AB'ye %0,9 ve Amerika'ya %9,5 arttı.

İthalatta düşüş ihracatı aştı

İthalat ise aynı dönemde %1,5 düşüşle 60,3 milyar Euro'ya indi. Gerilemede ulaştırma ekipmanlarındaki %3,9'luk, rafine petrol ve kok ürünlerindeki %3,4'lük ve tarım ürünlerindeki %1,8'lik düşüş belirleyici oldu.

Menşe ülkelere göre ithalat AB'den %1,2, Asya'dan %0,5 ve Orta Doğu'dan %39,6 azalırken, Afrika'dan %6,5 ve Amerika'dan %1,3 artış gösterdi.