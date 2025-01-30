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Fransız ekonomisi geçen yılın son aylarında küçüldü

Siyasette yaşananlar ve üçüncü çeyrekte Olimpiyatların etkisiyle görülen büyüme sonrası, Fransız ekonomisi 2024 yılının son aylarında daraldı.

Haber Merkezi
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Fransız ekonomisi geçen yılın son aylarında küçüldü
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Fransız ekonomisi geçen yılın son aylarında küçüldü. Siyasi çıkmazın iş dünyası ve tüketici güvenini olumsuz etkilemesi ve yaz Olimpiyatlarının etkisinin azalması nedeniyle Fransız ekonomisi geçen yılın son aylarında küçüldü. 

GSYH yılın dördüncü çeyreğinde, temmuz ve ağustos aylarında Paris'te düzenlenen oyunların Fransız ekonomisinin yüzde 0,4 büyümesine yardımcı olduğu üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 daha az oldu.

Fransa'nın istatistik kurumu Insee tarafından açıklanan rakamlar, The Wall Street Journal'ın anketine katılan ve durgunluk bekleyen ekonomistlerin tahminlerinden biraz daha kötü. Bu durum, aralık ayı harcamalarının bir önceki aya göre yüzde 0,7 artmasıyla yıl sonunda hane halkı harcamalarındaki toparlanmaya rağmen gerçekleşti. 

Yılın tamamında Fransa ekonomisi 2023'teki hızını koruyarak yüzde 1,1 oranında büyüdü. 

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