Fransız ekonomisinde daralma derinleşti

HCOB Flash Fransa Bileşik PMI Endeksi şubat ayında 50.0'nin altına düşerek Euro bölgesinin ikinci büyük ekonomisinde iş faaliyetlerinde daha keskin bir düşüş oranına işaret etti. 44.5 ile ocak ayındaki 47.6'nın üç puandan fazla altında kalan son rakam, özel sektördeki gerilemenin belirgin bir şekilde hızlandığına işaret etti. İşaret edilen düşüş oranı Eylül 2023'ten bu yana görülen en sert düşüş oldu.

Fransız hizmet şirketlerinin faaliyetleri ocak ayına kıyasla oldukça hızlı ve yaklaşık son bir buçuk yılın en sert düşüşünü kaydetti. Bu durum, geçtiğimiz temmuz ayından bu yana üretimde en yumuşak düşüşü kaydeden mal üreten sektördeki eğilimle tezat oluşturdu

Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Ekonomisti Dr. Tariq Kamal Chaudhry şunları söyledi:

“Görünürde sonu olmayan durgunluk. Şubat ayında açıklanan HCOB Fransa Flaş PMI endeksi herhangi bir rahatlama sağlayamadı ve Bileşik Gösterge Endeksi üç puanın üzerinde düşerek Eylül 2023'ten bu yana görülen en derin daralmaya işaret etti. Şaşırtıcı bir şekilde, son düşüşe imalat sektörü değil hizmetler sektörü neden oldu. Fransız ekonomisi için bu yeni gerileme, ülkedeki bazı siyasi belirsizliklerin son zamanlarda azaldığı göz önüne alındığında belki de sürpriz oldu.

Hizmetler sektörü, bir önceki aya kıyasla faaliyetlerde görülen önemli gerileme ile endişe kaynağıd. HCOB verileri, 2025 yılının başında sektörün çok zayıflamış bir tablosunu ortaya koymakta. Sipariş alımları hızla daralıyor ve gelecekteki faaliyet beklentileri tarihsel ortalamanın oldukça altında kalıyor. Bu durumda yeni işe alımlar pek mümkün değil ve şubat ayında önemli ölçüde işten çıkarmalar gördük.

İmalat sektörü altta yatan küçük iyileşme işaretleri gösterdi. İmalat sektörü için HCOB Flash PMI ocak ayında hafif bir artış gösterdi ancak daralma bölgesinde kalmaya devam etti. Yeni siparişler bir önceki aya göre daha yavaş daralsa da talep zayıf kalmaya devam ediyor. Genel olarak, üretim görünümü hala kötümser görüldüğünden ve işten çıkarmalar yaygın olduğundan, hafif iyileşen endeks rakamlarından çıkarılacak çok az umut var. Girdi fiyatlarındaki hızlı artışlar sektörün sıkıntılarını daha da arttırmakta.”