Fransız Merkez Bankası'nın üçüncü çeyrek öngörüsünde Paris Olimpiyatları etkisi

Fransa Turizm Bakanı Olivia Grégoire, ülkenin ekonomisinin Pazar günü sona eren Paris Olimpiyatları'nda oluşan ziyaretçi akını ve oteller, restoranlar ve müzeler gibi sektörlerde artan harcamalarıyla destek gördüğünü belirtti.

euronews'in aktardığına göre Turizm Bakanı Gregoire, Fransız La Tribune Dimanche gazetesine verdiği demeçte, Olimpiyat etkinliklerine ev sahipliği yapan şehirlerdeki otellerde yapılan harcamaların bir önceki yıla kıyasla yüzde 16 arttığını, müze ve restoranlarda turizmle ilgili satışların ise yüzde 25 artış gösterdiğini söyledi.

Çeşitli kurumsal anketler, Paris Olimpiyatlarının üçüncü çeyrekte Fransız ekonomisini önemli ölçüde destekleyeceğini ve Haziran sonunda ortaya çıkan siyasi belirsizliklere ağır basacağını gösteriyor.

Fransa Merkez Bankası Banque de France, ilk iki çeyrekteki yüzde 0,3'lük artışa kıyasla üçüncü çeyrekte yüzde 0,35 ile yüzde 0,45 arasında bir ekonomik büyüme öngörüyor. Bu da büyümenin yüzde 0.25'e varan kısmının Olimpiyatlara atfedilebileceğini ve ekonomik faydaların büyük ölçüde bilet satışları ve TV haklarından kaynaklandığını gösteriyor.

Temmuz ayında ulusal istatistik enstitüsü INSEE de, Olimpiyatların Eylül çeyreğinde Fransız ekonomisinin büyümesine yüzde 0.3 oranında katkıda bulunacağını ve genel büyümeyi yüzde 0.5'e çıkarabileceğini tahmin etti.

Ayrıca Visa verileri, Olimpiyatların ilk hafta sonunda tüketici harcamalarının bir önceki yıla kıyasla yüzde 20'den fazla arttığını ve Olimpiyatlarla ilgili yabancı harcamaların yüzde 29 oranında yükseldiğini gösterdi.

Ancak, devam eden siyasi sorunlar nedeniyle bu kazanımların tam etkisi belirsizliğini koruyor.

Banque de France'ın Baş Ekonomisti Olivier Garnier, "Bu belirsizliğin işe alım ve yatırım kararlarını nasıl etkileyeceğini görmek için henüz çok erken," diyerek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un zayıflayan siyasi pozisyonuna atıfta bulundu.

İyileşen ekonomik veriler

Son ekonomik veriler Fransa'nın önemli alanlarda olumlu adımlar attığını gösteriyor. İşsizlik oranı ikinci çeyrekte bir önceki çeyrekteki yüzde 7,5'ten yüzde 7,3'e düşerek 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bu arada, yıllık enflasyon Temmuz ayında Haziran ayına kıyasla yüzde 2,3'e yükselerek yüzde 2,4 olan tahminlerin biraz altında kaldı.. Enerji fiyatlarında hızlanma görülse de hizmet fiyatlarındaki artış yumuşadı. Bu gelişmeler Avrupa'nın en büyük ikinci ekonomisi için olumlu görülmekle birlikte, siyasi belirsizliklerin devam etmesinin hassasiyetler üzerinde baskı yaratması muhtemel.

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) beklenmedik yükselişinin ardından Cumhurbaşkanı Macron erken seçim çağrısında bulundu. Ancak sonuç merkezci partisinin aleyhine oldu ve hiçbir parti hükümeti kuracak mutlak çoğunluğu elde edemeyerek parlamentonun askıda kalmasına neden oldu. Bu sonuç, Mayıs ayında her yıl düzenlenen "Fransa'yı Seçin" zirvesinde 16 milyar dolarlık (14,6 milyar euro) yabancı yatırım taahhüdünü güvence altına alma başarısına rağmen Macron'un büyüme yanlısı politikalarını potansiyel olarak rayından çıkarabilir.

Paris Olimpiyatları, dünyanın en büyük spor etkinliğinin siyasi çalkantıları gölgede bırakması nedeniyle iş dünyasının güvenindeki düşüşü en azından geçici olarak engelleyebilir. Banque de France'a göre, üçüncü çeyrekte iş dünyasındaki belirsizlik, erken seçim nedeniyle yaşanan yükselişin ardından 2023'ün son çeyreğinden bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Piyasalar düşük performans göstermeye devam ediyor

Ekonomik iyileşme işaretlerine rağmen, Fransız borsaları süregelen siyasi belirsizlikler nedeniyle olumsuz seyretmeye devam ediyor.

Gösterge CAC 40, Haziran başındaki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden bu yana yaklaşık yüzde 10 düşerken, Euro Stoxx 600 endeksi de aynı dönemde yüzde 5 geriledi.

Fransız bankacılık sektörü, potansiyel siyasi değişimler ve bunların kamu maliyesi üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerden olumsuz etkilendi. Bu arada, küresel ekonomik yavaşlamanın özellikle Çin'deki tüketici harcamalarını azaltması nedeniyle Fransız lüks tüketim hisseleri de zorlandı. Son küresel piyasa satışları, Fransız hisse senetlerini daha da baskı altına aldı.

Ancak, tüketici harcamalarındaki iyileşme ve ekonomik büyümedeki toparlanma üçüncü çeyrekte şirket kazançlarını etkileyebilir. Olimpiyatlardan fayda sağlayabilecek sektörler arasında LVMH, Hermès ve Kering gibi tüketici hisseleri yer alıyor. Air Liquide ve Air France gibi havayolları da izlemeye değer gözüküyor.