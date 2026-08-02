FT analizi: Piyasalarda yüksek kaldıraç ve yapay zeka coşkusu duvara çarptı

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Financial Times yazarı Katie Martin'e göre son dönemde küresel piyasalarda yaşanan sert dalgalanmalar, yapay zekâ odaklı yatırım coşkusunun ve yüksek kaldıraçlı işlemlerin kırılganlığını gözler önüne serdi. Güney Kore borsasındaki sert düzeltme, hedge fonu Situational Awareness'ın yaşadığı çöküş ve ABD tahvil piyasasında Fed'e yönelik artan güvensizlik, yatırımcıların artık büyüme hikâyelerinden ziyade şirketlerin temel verilerine ve piyasa gerçeklerine odaklanmaya başladığını ortaya koyuyor.

Financial Times'ta yayımlanan değerlendirmede Katie Martin, son dönemde piyasalarda yaşanan gelişmeleri Yunan mitolojisindeki İkarus efsanesine benzetiyor. Yazara göre yatırımcılar, aşırı özgüven ve kolay kazanç beklentisiyle riskleri göz ardı etti; ancak piyasa gerçekleri bu iyimserliğin sınırlarını ortaya koymaya başladı.

Yüzde 400 kazanç sağlayan fon kaldıraca takıldı

Analizin merkezinde, yapay zekâ yatırımlarıyla dikkat çeken hedge fonu Situational Awareness yer alıyor. 24 yaşındaki Leopold Aschenbrenner'in yönettiği fon, yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 400 getiri sağladı. Ancak teknoloji hisselerinde başlayan satış dalgası, yüksek kaldıraç kullanan fonu marjin çağrılarıyla karşı karşıya bıraktı. Sonuçta fonun önemli bölümünün Citadel'in kurucusu Ken Griffin'e satılması gerekti. Martin'e göre bu olay, merkez bankalarının uzun süredir uyardığı yüksek kaldıraç riskinin somut bir örneği oldu.

Kore borsasında kazançlar eridi

Benzer tablo Güney Kore piyasalarında da yaşandı. Yılın ilk yarısında yarı iletken şirketlerinin öncülüğünde yaklaşık yüzde 150 yükselen Kore hisse senedi piyasası, son haftalarda kazançlarının neredeyse yarısını geri verdi. Özellikle kaldıraçlı yatırım fonlarına yönelen bireysel yatırımcılar büyük zarar yazarken, düzenleyici kurumlar riskli ürünlere yönelik önlemleri ancak sert satışların ardından devreye alabildi. Yazıya göre ortak nokta açık: Dar bir hisse grubunda yoğunlaşan, borçla finanse edilen spekülatif pozisyonlar sürdürülebilir olmadı.

Halka arz spekülatif döngünün zirvesi olabilir

Martin, Elon Musk'ın SpaceX hisselerinin halka arzını da spekülatif döngünün zirve işaretlerinden biri olarak değerlendiriyor.

Haziran ortasındaki zirvesinden bu yana hisselerin değerinin yaklaşık yarıya inmesi, yatırımcı iştahındaki değişimin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Tahvil piyasası Fed'e güvenmiyor

Yalnızca hisse senetleri değil, tahvil piyasaları da yatırımcıların bakış açısının değiştiğini ortaya koyuyor.

ABD Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasının ardından uzun vadeli Hazine tahvillerinde sert satışlar yaşanırken, 30 yıllık tahvil faizleri küresel finans krizinden bu yana en yüksek seviyelere ulaştı.

Martin'e göre piyasa, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadele konusunda verdiği mesajları yeterince ikna edici bulmuyor. Warsh'ın ileriye dönük yönlendirmeden kaçınması, yatırımcıların para politikasının nasıl şekilleneceğine ilişkin belirsizlik yaşamasına neden oluyor.

Teknoloji hisselerinden tarihi kaçış

Analize göre yatırımcı davranışlarında da önemli bir değişim başladı. Vanda Research verilerine göre bireysel yatırımcılar teknoloji hisselerindeki pozisyonlarını Covid-19 döneminden bu yana en hızlı şekilde azaltıyor. Buna karşılık, teknoloji ağırlığı düşük olan İngiltere borsası rekor seviyelere ulaşarak yatırımcıların daha istikrarlı sektörlere yöneldiğini gösteriyor.