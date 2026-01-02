FT, Lagarde’ın gerçek maaşını açıkladı: Powell’ın neredeyse 4 katı kazanıyor

Financial Times’ın aktardığına göre, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın toplam maaşı, ECB’nin yıllık raporunda açıklanan temel maaşından yüzde 50’den fazla yüksek.

Lagarde’ın 2024’teki toplam kazancı yaklaşık 726.000 euro olarak hesaplandı. Bu rakam, raporda belirtilen 466.000 euroluk “temel” maaştan yüzde 56 daha fazla oldu.

Powell’ın 4 katı

Bu gelir, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın 203.000 dolar (172.720 euro) ile sınırlandırılan maaşının neredeyse dört katına denk geliyor.

CEO’ların yanında düşük kaldı

Lagarde’ın kazancı büyük AB şirketlerinin CEO’larıyla kıyaslandığında mütevazı kalsa da analiz ECB’deki maaş şeffaflığını ortaya koyuyor. ECB, AB’deki halka açık şirketler için geçerli olan ayrıntılı ücret açıklama kurallarına tabi olmuyor.

Almanya’daki sol-popülist BSW partisinin lideri ve AP üyesi Fabio De Masi, Deutsche Bank CEO’su Christian Sewing’in maaşını Lagarde’dan daha ayrıntılı açıkladığını belirterek durumu “skandal” olarak nitelendirdi. Sewing’in 2024’teki kazancı 9,8 milyon Euro oldu. De Masi, ECB’nin AB’deki şirketler için geçerli olan şeffaflık standartlarını benimsemesi gerektiğini söyledi.

Avrupa’nın en yüksek maaşlı yetkilisi

Lagarde’ın temel maaşı bile onu AB’nin en yüksek maaşlı yetkilisi yapıyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in yıllık maaşı, Lagarde’dan yüzde 21 daha düşük olurken, FT’nin hesaplamalarına göre, Lagarde ayrıca konut ve diğer giderler için yaklaşık 135.000 euro yan hak, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) yönetim kurulundaki görevinden 125.000 euro kazanıyor.

ECB raporunda bu ek gelirler yer almıyor. BIS ise yalnızca tüm kurul üyelerinin toplam maaşını açıklıyor.

ABD yasaları gereği Powell, BIS yönetim kurulu üyeliğinden herhangi bir ücret almıyor.