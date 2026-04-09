FT: Özel kredi fonlarında 20 milyar dolarlık çıkış baskısı

Financial Times'ın haberine göre 2026’nın ilk çeyreğinde varlıklı yatırımcılar özel kredi fonlarından 20 milyar doların üzerinde çekim talebinde bulundu. Financial Times hesaplamalarına göre, Apollo Global Management, Ares Management, Blackstone, Blue Owl ve KKR gibi büyük gruplar toplam 20,8 milyar dolarlık geri ödeme talebiyle karşılaştı.

Toplamda yaklaşık 300 milyar dolarlık portföy yöneten fonlar, gelen taleplerin yalnızca yarısından biraz fazlasını karşılayabildi. Birçok yatırımcı, çıkış için bu çeyrekte açılacak yeni pencereyi beklemek zorunda kaldı.

Yatırımcıların geri çekilme eğilimi, özel kredi sektörünün özel sermaye destekli yazılım şirketlerine verdiği kredilerde artan risklere ve yapay zekâ gelişmeleriyle bu şirketlerin karşılaştığı belirsizliklere bağlanıyor. Ayrıca, özel krediyle finanse edilen ve çıkışında zorluk yaşanan eski kaldıraçlı satın almalar da endişeleri artırıyor.

Verdad Advisers kredi direktörü Greg Obenshain, yatırımcı kaçışının çoğu kredi döngüsünün “ilk bölümü” olduğunu belirterek, “Fon akışları hem gelecekteki sorun beklentilerini yansıtır hem de mevcut sıkıntıyı açığa çıkarır” dedi.