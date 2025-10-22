FT: Trump yönetimi bütçe açığını daraltma yolunda

Financial Times’ın haberine göre, ABD Hazinesi tarafından yapılan analizde, Trump yönetimi ekonomi politikaları, harcama kesintileri ve tarife gelirlerinin bir karışımını kullanarak ABD'yi büyük bütçe açığını daraltma yoluna koydu ve mali görünümü iyileştirdi.

Hazine'nin tahminine göre, Trump'ın ikinci döneminin ilk tam çeyreği olan hazirana kadar olan üç ay içinde hükümet harcamaları bir yıl öncesine göre yüzde 0,2 arttı. Artış, harcamaların yüzde 7,1 ile yüzde 28,5 arasında arttığı önceki dört çeyrekten çok daha küçük. Bu yıl üçüncü çeyrekte harcamalar bir yıl öncesine göre yüzde 2,5 düştü.

Trump tarifelerinden 400 milyar dolar bekleniyor

Hazine ayrıca, ABD başkanının önemli ekonomi politikalarından biri olan ticaret tarifelerinin bu yıl 300 milyar dolar gelir elde etmesinin beklendiğini ve mevcut aylık gelirlere dayanarak gelecek yıl yaklaşık 400 milyar dolar öngörüldüğünü tahmin etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ekonomi danışmanı Joe Lavorgna "İnsanların düşündüğünden çok daha iyi durumda olacağız. Çoğu zaman insanlar gelir ve işlerin her zamanki gibi olduğunu düşünür, ancak Trump yönetiminin tarifelerde hızlı ilerleme kaydettiğine şüphe yok" diye konuştu.

Açıkların düşmesi hedefleniyor

ABD Mali Gözetim Kurumu Kongre Bütçe Ofisi, tarifelerin önümüzdeki 10 yıl boyunca açığı 4 trilyon dolar azaltmasını bekliyor. Bütçe Ofisi, Trump'ın önemli harcama yasasının açığa 4,1 trilyon dolar ekleyeceğini öngörüyor.

ABD, işsizliğin tarihsel olarak düşük seviyelerde olmasına rağmen son yıllarda GSYİH'nin yaklaşık yüzde 6'sı oranında federal açık veriyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın ikinci döneminin sonunda yüzde 3'lük bir açığı hedefliyor.