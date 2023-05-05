FTX, LedgerX'i satmak için onay aldı

ABD merkezli kripto borsası FTX, iflas halindeki durumunu atlatmak için LedgerX'i 50 milyon dolara satma izni aldı.

ABD İflas Yargıcı John Dorsey, FTX'in LedgerX'i Miami International Holdings'in bir iştiraki olan MIAX'ta satabileceğine karar verdi.

Miami International Holdings, ABD'de kayıtlı birkaç menkul kıymet borsasına sahip ve ayrıca Bermuda Menkul Kıymetler Borsası'nın da sahibi.

FTX, varlık satışları ve geri alma eylemleriyle müşterilerine yaklaşık 11 milyar dolar geri ödemeye çalışıyor. Kasım 2021'de iflas başvurusunda bulunan FTX, Nisan ayında 7,3 milyar dolardan fazla nakit ve likit kripto varlığını geri aldığını açıkladı.

Uzmanlar bu satışın, FTX'in iflas durumundan kurtulmasına yardımcı olabileceğine ve müşterilerinin kayıplarını telafi etmesine yardımcı olabileceği görüşündeler.