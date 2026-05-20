Füze savaşından enerji krizine: İran savaşından dünya piyasaları nasıl etkilendi?

28 Şubat 2026’da başlayan ABD-İsrail-İran savaşı yalnızca Orta Doğu’daki askeri dengeleri değil, dünya ekonomisini, enerji güvenliğini ve finans piyasalarını da sarsan bir sürece dönüştü.

İlk günlerde birçok uzman bunun birkaç haftalık sınırlı bir operasyon olarak kalacağını düşünüyordu. Ancak özellikle Hürmüz Boğazı krizi, karşılıklı füze saldırıları ve Washington-Tel Aviv hattından gelen sert açıklamalar savaşın etkisini küresel ölçekte büyüttü.

Süreç boyunca en dikkat çekici unsur ise şuydu: Cephedeki gelişmeler kadar liderlerin açıklamaları da piyasaları yönlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın tek bir cümlesi bazen petrolü birkaç saat içinde yüzde 3-4 hareket ettirebildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “savaş sürecek” mesajları güvenli liman talebini artırırken, İran’ın Hürmüz tehdidi enerji piyasalarında panik yarattı.

28 Şubat 2026: İlk saldırılar ve savaşın başlaması

28 Şubat gecesi ABD ve İsrail, İran’ın askeri ve nükleer tesislerine geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. Tahran, İsfahan, Natanz ve Kirmanşah çevresindeki hedefler vuruldu.

Washington operasyonu “önleyici güvenlik hamlesi” olarak tanımladı. İsrail ise bunun “varoluşsal tehdit” nedeniyle yapıldığını savundu.

ABD Başkanı Trump saldırı sonrası yaptığı konuşmada, “İran’ın nükleer silaha ulaşmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise İran rejimini “47 yıldır İsrail’in yok edilmesini isteyen bir yapı” olarak tanımladı ve operasyonun devam edeceğini söyledi.

İran tarafı saldırıları doğrudan savaş ilanı olarak değerlendirdi. İran yönetimi ABD üslerini ve İsrail şehirlerini hedef alacaklarını duyurdu. İlk balistik füze saldırıları birkaç saat içinde başladı.

Asıl kırılma noktası ise İran’ın Hürmüz Boğazı kartını masaya sürmesi oldu.

Çünkü dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte biri bu dar geçitten yapılıyor.

Savaşın başlamasıyla birlikte Brent petrol sert yükseldi, altın tarihi zirvelere yaklaştı, gümüşte ani sıçrama görüldü ve küresel borsalarda sert satışlar yaşandı.

İlk günlerde piyasadaki temel korku “Eğer Hürmüz kapanırsa dünya yeni bir enerji krizine girer” düşüncesiydi. Bu nedenle yatırımcılar hızla güvenli limanlara yöneldi.

Mart 2026: Hürmüz krizi ve enerji paniği

Mart ayının ilk haftasında İran, Hürmüz çevresindeki tanker trafiğini ciddi biçimde yavaşlattı. Bazı bölgelerde fiili denetim uygulamaları başladı. Bunun üzerine sigorta şirketleri Körfez’deki tanker geçiş primlerini sert artırdı.

4 Mart’tan sonra enerji piyasalarında adeta panik havası oluştu. Avrupa ülkeleri acil enerji toplantıları düzenledi. Katar LNG ihracatında sorunlar yaşandığını duyurdu.

Bu dönemde petrol fiyatları 120 doların üzerine çıktı. Analistler bunu “1970’lerden beri görülen en ciddi enerji şoklarından biri” olarak yorumladı.

Altın ise yatırımcıların kaçış noktası oldu ve ons fiyatı rekor seviyeleri test etti. Ancak ilginç biçimde gümüş daha oynak hareket etti. Çünkü gümüş hem güvenli liman hem sanayi metali olarak değerlendirildiği için savaş haberlerinden çok sert etkileniyordu.

15 Mart civarında bazı yatırımcılar savaşın uzun süreceğini düşünmeye başladı. Bunun sonucunda altın güçlü kalmaya devam ederken petrol yukarı yönlü hareketini sürdürdü, gümüşte ise sert kar satışları görüldü.

Trump’ın söylemleri piyasaları nasıl etkiledi?

Mart boyunca Trump’ın açıklamaları piyasalar üzerinde doğrudan etkili oldu.

Bir gün, “İran’a karşı çok büyük güç kullanabiliriz” derken birkaç gün sonra, “Bu savaş uzun sürmeyecek” şeklinde mesajlar verdi.

Bu dalgalı söylem piyasaları da oynattı.

Trump’ın savaşın kısa sürebileceğine dair açıklamalar yaptığı günlerde petrol fiyatlarında geri çekilmeler görüldü. Çünkü yatırımcılar diplomasi ihtimalini fiyatlamaya başladı.

Ancak sert tehdit açıklamaları geldiğinde petrol yeniden yükseliyor, altın güvenli liman talebiyle güçleniyor, gümüş ise bazen altından bile daha sert hareket ediyordu.

Özellikle 2 Nisan’daki açıklamaları sonrasında gümüşte yüzde 5’i aşan düşüş yaşandı. Çünkü yatırımcılar stagflasyon korkusuyla riskli pozisyonlardan çıkmaya başladı.

Bu süreçte piyasalar artık sadece savaşın kendisini değil, liderlerin tonunu da fiyatlıyordu.

İsrail’in stratejisi

İsrail yönetimi savaş boyunca geri adım atmadı. Netanyahu hükümeti İran’ın yalnızca nükleer kapasitesinin değil, füze altyapısının ve bölgesel etkisinin de kırılması gerektiğini savundu.

İsrail Savunma Bakanı operasyonları “önleyici saldırı” olarak tanımladı.

Tel Aviv yönetimi İran’ın uzun menzilli füze kapasitesini zayıflatmayı, Hizbullah ve İran destekli grupların lojistik ağını kırmayı ve İran’ın bölgesel caydırıcılığını düşürmeyi hedeflediğini açıkladı.

Ancak savaş uzadıkça İsrail ekonomisi üzerinde de baskı oluştu. Sürekli alarm hali ve füze tehditleri yatırımcı güvenini sarstı.

İran’ın karşı hamleleri

İran doğrudan topyekûn savaştan kaçınırken “asimetrik baskı” stratejisi izledi.

Tahran yönetimi Körfez enerji yollarını baskı altına aldı, bölgedeki ABD üslerini tehdit etti, İsrail’e füze saldırıları düzenledi ve deniz taşımacılığı üzerinde baskı kurdu.

İran ordusu ayrıca, “ABD saldırıları sürerse yeni cepheler açılır”

uyarısında bulundu.

İran’ın en büyük kozu ise Hürmüz’dü. Çünkü Tahran biliyordu ki enerji piyasasını sarsmak, Batı üzerindeki ekonomik baskıyı artırmanın en etkili yollarından biriydi.

Nisan 2026: Küresel ekonomik korkular büyüyor

Nisan ayında savaşın ekonomik etkileri daha görünür hale geldi.

Avrupa’da enerji maliyetleri yükseldi, enflasyon beklentileri bozuldu ve resesyon tartışmaları başladı. Bazı Avrupa ülkeleri enerji tasarruf planlarını yeniden gündeme aldı.

ABD’de ise petrol fiyatlarının yükselmesi iç politik baskı yaratmaya başladı.

Benzin fiyatlarındaki artış Trump yönetimini zorladı.

Bu dönemde altın hala güçlüydü ancak piyasada farklı bir eğilim oluşmaya başladı: “Eğer savaş kontrollü şekilde devam ederse petrol yüksek kalır ama altın sınırlı hareket eder.”

Gerçekten de nisan ortasında petrol yüksek seviyelerde kaldı, altın yataylaştı ve gümüşte daha sert dalgalanmalar görüldü.

Gizli diplomasi ve Körfez baskısı

Nisan sonuna doğru perde arkasında diplomasi trafiği hızlandı.

Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE devreye girdi. Özellikle Körfez ülkeleri savaşın büyümesinin kendi ekonomilerini de çökertmesinden korkuyordu.

Trump yönetimi İran’la dolaylı görüşmelere başladı.

İran tarafı yaptırımların kaldırılması, dondurulan fonların serbest bırakılması, deniz ablukasının sona ermesi ve bazı tazminat taleplerini içeren teklifler sundu.

Ancak Washington bu şartların önemli bölümünü kabul etmedi.

Mayıs 2026: Ateşkes umudu ve yeni tehditler

Mayıs ayında savaşın tonu değişmeye başladı. Bir yandan diplomasi konuşuluyor, diğer yandan yeni saldırı tehditleri geliyordu.

Trump 17 Mayıs’ta, "Saat işliyor, İran hızlı davranmalı” ifadelerini kullandı. 19 Mayıs’ta ise “İran’a yeniden büyük bir darbe vurabiliriz” dedi.

Fakat aynı dönemde Trump planlanan bazı saldırıları ertelediğini de açıkladı.

Gerekçe olarak müzakerelerde ilerleme ihtimalini gösterdi.

Bu açıklamalar piyasaları anlık biçimde etkiledi.

Trump’ın saldırıyı ertelediği haberleri sonrası petrol yaklaşık yüzde 2 geriledi, altın toparlandı ve gümüş yeniden yükselişe geçti. Ancak birkaç saat sonra gelen sert tehdit açıklamaları petrolü yeniden yukarı itti.

Bu süreç artık klasik bir savaş ekonomisinden çok “jeopolitik manşet ekonomisine” dönüşmüş durumdaydı.

Altın neden sürekli güçlü kaldı?

Savaş boyunca altının güçlü kalmasının üç temel nedeni vardı. Bunların başında güvenli liman talebi gelirken, küresel enflasyon korkusu ve enerji krizinin büyüme riskini artırması da etkili oldu.

Ancak bazı dönemlerde altın geri çekildi. Bunun nedeni ise ABD tahvil faizlerindeki yükselişti. Özellikle mayıs ortasında ABD tahvil getirileri sert yükselince altın baskı gördü.

Yani savaş tek başına altını sürekli yukarı taşımadı; faiz politikaları da belirleyici oldu.

Gümüş neden daha oynaktı?

Gümüş savaş boyunca altından daha sert hareket etti çünkü iki farklı kimliği vardı. Hem güvenli liman olarak görülüyor hem de sanayi metali olarak değerlendiriliyordu.

Ekonomik yavaşlama korkusu arttığında gümüş satış yedi, jeopolitik risk yükseldiğinde ise hızla toparlandı.

Bu yüzden savaş boyunca gümüş piyasası çok daha "sinirliydi."

Bugün gelinen nokta

20 Mayıs 2026 itibarıyla savaş tamamen bitmiş değil.

Ancak tam ölçekli bölgesel felaket ihtimali ilk haftalara göre azalmış durumda. Buna rağmen Hürmüz hâlâ kırılganlığını koruyor ve petrol piyasasında yüksek risk primi sürüyor.

Trump hâlâ hem diplomasi hem askeri seçenek dili kullanıyor. Netanyahu geri adım sinyali vermiyor. İran ise yaptırımlar kalkmadan geri çekilmeye yanaşmıyor.

Belki de savaşın en dikkat çekici yanı şu oldu: Modern çağda bazen piyasalar bombalardan daha hızlı tepki veriyor. Artık bir füze kadar, liderlerin kameralar karşısında kurduğu cümleler de küresel ekonomiyi etkileyebiliyor.