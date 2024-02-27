G-20'den ekonomide 'toparlanma' vurgusu

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bu hafta yapılacak G20 finans yetkililerinin toplantısının Reuters tarafından görülen taslak bildirisinde, küresel ekonomide yumuşak iniş olasılığının arttığı ancak belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

Taslak bildiriye göre, G20 finans yetkilileri küresel ekonominin "birçok bölgedeki çatışmalar", jeoekonomik gerilimler ve eşitsizlikler dahil olmak üzere çok sayıda zorlukla karşı karşıya kalmaya devam edebileceğini açıklayabilir.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı 28-29 Şubat'ta yapılacak.