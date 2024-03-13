G20 ekonomileri son çeyrekte büyüdü

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), G20 ülkelerinde 2024 yılının dördüncü çeyreğinde GSYH'nin bir önceki döneme göre yüzde 0,7 büyüdüğünü açıkladı.

OECD tarafından yayınlanan rapora göre, G20 ülkelerinde aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 3,3 büyüme yaşandı. Bir önceki dönemin yıllık büyüme verisi yüzde 3 olarak gerçekleşmişti.

G20 ülkelerini, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, İngiltere ve ABD oluşturuyor.