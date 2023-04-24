G7'den Tahıl Koridoru çağrısı: Uzatılması şart

Yediler Grubu (G7) Tarım Bakanları, Türkiye'nin girişimi ile hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının süresinin uzatılması, tam olarak uygulanması ve genişletilmesi çağrısında bulundu.

G7 Tarım Bakanları, Japonya'nın Miyazaki kentinde yaptıkları iki günlük toplantı sonunda yaptıkları açıklamada, Rusya'nın gıdayı istikrarsızlaştırma ve jeopolitik baskı yöntemi olarak kullanma çabalarını kınadılar. Ayrıca, Ukrayna'nın tarım alanlarının mayınlardan temizlenmesi için gereken uzmanlık dahil olmak üzere tarımsal altyapının yeniden oluşturulmasında G7 üyelerinin desteğe hazır olduğu ifade edildi.

Karadeniz tahıl koridoru anlaşması, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğu ile geçen yıl Temmuz ayında Rusya ve Ukrayna tarafından imzalandı. Anlaşma sayesinde yaklaşık 27 milyon ton tahılın, Karadeniz'deki Ukrayna limanlarından gemilerle güvenli bir şekilde nakliyatı sağlandı.

G7 tarım bakanları, bu anlaşmanın önemine vurgu yaparak, süresinin uzatılması, tam olarak uygulanması ve genişletilmesi çağrısında bulundular. Bu adımın, dünya piyasalarındaki tarım ürünlerinin güvenli ve etkili bir şekilde sevkiyatını sağlayarak, gıda güvenliğini artıracağına inanılıyor.