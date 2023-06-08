GameStop hisseleri çakıldı  

GameStop önce üst düzey yöneticisi (CEO) Matthew Furlong'un işine son verdi. Ardından Ryan Cohen'i yönetim kurulu başkanı olarak atadı.

Dünyanın önde gelen video oyun şirketinin hisseleri beklenmedik atama kararının sonrasında piyasa öncesi işlemlerde yüzde 20'den fazla düştü.

GameStop şirketinden yapılan yazılı açıklamada, firmanın CEO'su Matthew Furlong ile yolların ayrıldığı ve yönetim kurulu başkanı Ryan Cohen'nin icra kurulu başkanı olarak atandığı duyuruldu.

Şirket fesih için herhangi bir neden belirtmedi.

Şirketin mali yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla gelirlerinin düştüğü ve zararının daraldığını bildirdiği sırada bu değişikliği açıklaması dikkat çekti.

Cohen 2020 yılında GameStop'tan hisse almış ve Ocak 2021'de kendisi ve diğer iki eski Chewy yöneticisi, şirket yönetimiyle yapılan bir anlaşmanın parçası olarak perakendecinin yönetim kuruluna atanmıştı. Dosyalara göre Cohen'in yatırım şirketi RC Ventures'ın şu anda GameStop'ta %11,9 hissesi bulunuyor.