GameStop kurumsal parasını Bitcoin'e yatıracak

Video oyunu perakendecisi GameStop, yönetim kurulunun MicroStrategy gibi kurumsal nakit parasıyla bitcoin satın alma planını oybirliğiyle onayladığını duyurdu.

Duyuru, CNBC'nin Şubat ayında GameStop'un bilançosuna bitcoin ve diğer kripto para birimlerini ekleme niyetini bildirdiğini doğruladı.

Video oyunu perakendecisi, nakit veya gelecekteki borç ve hisse senedi ihraçlarının bir kısmının bitcoin ve ABD doları cinsinden sabit paralara yatırılabileceğini söyledi.

1 Şubat itibariyle GameStop'un elinde yaklaşık 4,8 milyar dolar nakit bulunuyordu.

Firma ayrıca satın alabileceği bitcoin miktarı için bir tavan belirlemediğini de söyledi.

GameStop'un kripto para birimlerine girmesi, CEO Ryan Cohen'in zor durumdaki fiziksel işletmeyi canlandırmak için gösterdiği son çabaya işaret ediyor. Cohen'in liderliği altında GameStop, işletmenin kârlı olmasını sağlamak için maliyetleri düşürmeye ve operasyonları düzenlemeye odaklandı.