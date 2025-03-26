  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. GameStop kurumsal parasını Bitcoin'e yatıracak
Takip Et

GameStop kurumsal parasını Bitcoin'e yatıracak

GameStop, kurumsal nakit parasıyla bitcoin satın alma planını oybirliğiyle onayladığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
GameStop kurumsal parasını Bitcoin'e yatıracak
Takip Et

Video oyunu perakendecisi GameStop, yönetim kurulunun MicroStrategy gibi kurumsal nakit parasıyla bitcoin satın alma planını oybirliğiyle onayladığını duyurdu.

Duyuru, CNBC'nin Şubat ayında GameStop'un bilançosuna bitcoin ve diğer kripto para birimlerini ekleme niyetini bildirdiğini doğruladı.

Video oyunu perakendecisi, nakit veya gelecekteki borç ve hisse senedi ihraçlarının bir kısmının bitcoin ve ABD doları cinsinden sabit paralara yatırılabileceğini söyledi.

1 Şubat itibariyle GameStop'un elinde yaklaşık 4,8 milyar dolar nakit bulunuyordu.

Firma ayrıca satın alabileceği bitcoin miktarı için bir tavan belirlemediğini de söyledi.

GameStop'un kripto para birimlerine girmesi, CEO Ryan Cohen'in zor durumdaki fiziksel işletmeyi canlandırmak için gösterdiği son çabaya işaret ediyor. Cohen'in liderliği altında GameStop, işletmenin kârlı olmasını sağlamak için maliyetleri düşürmeye ve operasyonları düzenlemeye odaklandı.

Bitcoin 88 bin 500 dolara yükseldiBitcoin 88 bin 500 dolara yükseldiKripto Para
Küresel Ekonomi
Çin'den ABD'nin ihracat kontrol listesine tepki
Çin'den ABD'nin ihracat kontrol listesine tepki
ABD Kongresi'den borç limiti uyarısı
ABD Kongresi'den borç limiti uyarısı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: "Kuzey Akım 2 teknik açıdan çalışır durumda"
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: "Kuzey Akım 2 teknik açıdan çalışır durumda"
Rusya, BRICS için ödeme sistemine çalışıyor!
Rusya, BRICS için ödeme sistemine çalışıyor!
İngiltere, büyüme tahminini düşürdü
İngiltere, büyüme tahminini düşürdü
ABD'de dayanıklı mal siparişleri sürpriz yaptı
ABD'de dayanıklı mal siparişleri sürpriz yaptı