Gana, IMF kredisinin ilk kısmını aldı

Gana Maliye Bakanı Ken Ofori-Atta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 3 milyar dolarlık, üç yıllık genişletilmiş kredi imkanının 600 milyon dolarlık ilk kısmının alındığını belirtti.

Ofori-Atta, açıklamasında, fonların bütçe desteği için kullanılacağını ve enflasyonu düşürmeye yardımcı olacağını ifade etti.

Gana, 3 yıl önce başlattığı "Gana Yardımın Ötesinde" kampanyası kapsamında IMF programından çıkmıştı.

Ülkede son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle tekrar IMF ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yapılmıştı. Bu karar, aktivisitler ve halk tarafından eleştirilse de analistler, kararın Gana'nın zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olacağını belirtiyor.