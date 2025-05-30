  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Gazprom: Çin'e 100 milyar metreküp gaz gönderildi
Takip Et

Gazprom: Çin'e 100 milyar metreküp gaz gönderildi

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Çin'e Sibirya'nın Gücü Boru Hattı'ndan ilk 100 milyar metreküp doğal gaz sevkinin yapıldığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazprom: Çin'e 100 milyar metreküp gaz gönderildi
Takip Et

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Miller'ın değerlendirmelerine yer verildi. Rusya ile Çin arasındaki ortaklığın karşılıklı güvene dayalı olduğuna işaret eden Miller, Sibirya'nın Gücü Boru Hattı'nın iki ülke arasındaki bağları güçlendirdiğini kaydetti.

Sibirya'nın Gücü üzerinden Çin'e ilk 100 milyar metreküp doğal gazın sevk edildiğini belirten Miller, "Bu hacim, sektördeki en büyük doğal gaz sözleşmesindeki 1 trilyon metreküp doğal gazın bir kısmıdır. Sözleşme 2049'a kadar uzanıyor ve bu uzun bir yolculuktur." ifadelerini kullandı.

Miller, "Uzak Doğu" adlı rotadan da Çin'e doğal gaz sevkiyatının başlayacağına işaret etti.

Gazprom, yıllık kapasitesi 38 milyar metreküpe ulaşan Sibirya'nın Gücü Boru Hattı'nı 2019'da devreye almıştı.

QNB Türkiye'den 600 milyon dolarlık sürdürülebilirlik sendikasyon kredisiQNB Türkiye'den 600 milyon dolarlık sürdürülebilirlik sendikasyon kredisiŞirket Haberleri

 

Küresel Ekonomi
Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesi açıklandı
Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesi açıklandı
Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 2,1 oldu
Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 2,1 oldu
AB, ABD ile tarife anlaşması için çabalıyor
AB, ABD ile tarife anlaşması için çabalıyor
ABD Hazine Bakanı Bessent açıkladı: Çin ile vergi müzakereleri tıkandı
ABD Hazine Bakanı Bessent açıkladı: Çin ile vergi müzakereleri tıkandı
Yurt içi piyasalar büyüme verilerine odaklandı
Yurt içi piyasalar büyüme verilerine odaklandı
New York borsası günü yükselişle kapattı
New York borsası günü yükselişle kapattı