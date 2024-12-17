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Gazpromun hisseleri 16 yılın en düşük seviyesine geriledi

Rus enerji şirketi Gazprom'un hisseleri, artan jeopolitik belirsizlikler nedeniyle yüzde 2'den fazla değer kaybederek Ocak 2009'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Haber Merkezi
AA
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Gazpromun hisseleri 16 yılın en düşük seviyesine geriledi
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Yaptırımlar nedeniyle Avrupa doğal gaz pazarındaki payını önemli oranda kaybeden Gazprom'un hisse değeri, Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatına yönelik anlaşmada sona yaklaşılması nedeniyle değer kaybediyor.

Bugün Türkiye saatiyle 17.30 itibarıyla yüzde 2,4 değer kaybederek 106,1 rubleye gerileyen Gazprom hisse fiyatı, böylelikle Ocak 2009'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Moskova Borsası (MOEX) da yüzde 1,78 değer kaybederek 2.377 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,86 azalarak 727 puana indi.

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Rusya, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar AB'deki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Rusya, geçen yıl AB'ye yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, söz konusu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

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