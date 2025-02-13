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Gazze'de enflasyon bir ayda yüzde 53 geriledi

Gazze Şeridi'nde ateşkesin ilan edilmesiyle birlikte, enflasyon bir ayda yüzde 53,27 geriledi.

Haber Merkezi
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Gazze'de enflasyon bir ayda yüzde 53 geriledi
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Gazze Şeridi'nde ateşkesin ilan edilmesiyle birlikte tüketici fiyat endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 53,27 oranında düşüş kaydetti.

Filistin İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu düşüşle birlikte ülke genelinde tüketici fiyatları bir ayda yüzde 32,56 azaldı.

En fazla düşüş yüzde 53,49 ile taze tavuk, yüzde 51,43 ile şeker ve yüzde 4,91 ile kurutulmuş sebze fiyatlarında yaşandı.

Tüketici fiyatlarında yıllık bazda ise artış yüzde 87,99'dan yüzde 22,77'ye indi.

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