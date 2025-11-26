Gelecek yıl kredi notu artışı zor olacak!

Scope Ratings, 2026 için yayımladığı “Ülke Kredi Notları Görünüm” raporunda küresel jeopolitik gerilimlerin, siyasi kutuplaşmanın ve kalıcı mali zorlukların daha güçlü büyüme ve mali dayanıklılık ihtimallerini gölgede bıraktığını belirterek genel görünümü negatif açıkladı.

Raporda, Avrupa’da Rusya-Ukrayna savaşında olası ateşkes ya da askeri tırmanma senaryolarının ekonomik ve mali sonuçlar açısından belirsizlik yarattığı, ABD’nin dalgalı ticaret ve dış politikasının ve Çin’in kritik hammaddelerdeki hakimiyetinin küresel tedarik zincirleri için risk oluşturduğu vurgulandı.

Avrupa’da son durum

Scope, Avrupa’da yapay zekâ kaynaklı verimlilik artışı ve AB’nin Next Generation EU fonlarıyla bağlantılı reformların uygulanmasının potansiyel destek unsurları olduğunu, birçok ülkenin borçlanma esnekliğini koruduğunu belirtti. Ancak yüksek bütçe açıkları, artan borç/GSYH oranları ve siyasi kutuplaşma nedeniyle ABD’nin notunun ekimde AA-/Durağan’a düşürüldüğü, Fransa’nın ise eylülde AA- seviyesinde korunmasına rağmen görünümünün Negatif’e çevrildiği hatırlatıldı.

Raporda 2019’dan bu yana süren derecelendirme yakınsamasının devam edeceği, Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerde yukarı yönlü baskı görülürken Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa ve ABD gibi yüksek notlu ülkelerde aşağı yönlü baskıların öne çıktığı ifade edildi.

Güvenlik endişeleri öne çıkıyor

Scope yöneticileri, hükümetlerin bütçe açıklarını azaltma, borç seviyelerini istikrara kavuşturma, artan faiz ödemeleri ve sosyal harcama taleplerini karşılamanın yanı sıra güvenlik endişelerini yönetmek zorunda olduğunu, mali sürdürülebilirliği sağlarken siyasi istikrarı korumanın büyük bir meydan okuma olacağını belirtti.

Orta vadede bütçe çabalarının ilerlememesi kredi profillerini zayıflatabilirken, kısa vadeli piyasa oynaklığının Avrupa Merkez Bankası dahil merkez bankalarının müdahale araçlarıyla yönetilebileceği kaydedildi.