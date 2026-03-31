Gelişen piyasa borsaları 2026 yılı kazançlarını sildi
Gelişen piyasa hisseleri, Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği enerji krizinin büyümeyi zayıflatıp enflasyonu hızlandırma riskiyle 2026’daki kazanımlarını sildi.
MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi bugün %1'i aşan düşüşlerle yıl içinde bir ara %15’i aşan getirilerini geri verdi.
Enerji ithalatında Orta Doğu’ya yüksek bağımlılığı nedeniyle Güney Kore, Japonya ve Hindistan gibi Asya ekonomilerinde hisse senedi piyasaları diğerlerinden daha kırılgan hareket ettiler.
MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi halihazırda %1,3 kayıpla işlem görüyor.