Gelişen piyasalarda carry iştahı: 3 büyük bankanın listesinde TL de var

Gelişmekte olan ülke para birimlerini alarak dolarda satış yönlü hareket eden yatırımcılar, 2026 yılına kârlı başladı.

Bloomberg’in izlediği 8 gelişmekte olan piyasa (EM) getirileri endeksi, fonların daha ucuz borçlanma imkanlarını kullanarak daha yüksek getirili para birimlerini satın aldığı carry trade işlemlerinin 2026’nın başından bu yana yüzde 1,3 artış gösterdiğini belirtti

2025’te 16 yılın zirvesi

Bu işlemlerden elde edilen getiriler geçen yıl yüzde 18 ile 2009’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları dolar üzerinde baskı yaratırken, Morgan Stanley, Bank of America ve Citigroup’daki stratejistler carry kazançlarının 2026’da da devam edeceğini tahmin ediyor.

“Dolar sat-EM al” stratejisine ilginin devam etmesinde, gelişmekte olan ülke para birimlerinin gücü dışında bu ülkelerin sunduğu yüksek reel faizler de etkili oluyor. Birçok gelişmekte olan ülkede, enflasyonun yavaşladığına dair işaretlere rağmen, politikalar sadece kademeli olarak gevşetiliyor.

Real, TL ve koruna tercih ediliyor

Morgan Stanley Gelişmekte Olan Piyasalar Stratejisi Başkanı James Lord, “Carry işlemleri için, para politikasının sıkı olduğu ve merkez bankalarının güvenilir olduğu ülkelere bakıyoruz” dedi. Lord’un bu yıl tercih ettiği para birimleri Brezilya Reali, Türk Lirası ve Çek Korunası. Latin Amerika para birimlerine odaklanan işlemler en iyi performans gösterenler arasında yer alıyor.

Örneğin, Brezilya reali, geçen yılki yüzde 23,5’lik getirinin üzerine, 2026’da şu ana kadar yüzde 4,5 getiri sağladı. Enflasyonun merkez bankasının hedef aralığına doğru yavaşlamasına rağmen, ülkenin faiz oranları yüzde 15 seviyesinde. Meksika pezosunun carry trade’i bu yıl yüzde 4,3 getiri sağladı ve Deutsche Bank bu para birimi üzerinde yükseliş beklentisini koruyor.

Rekor yıl: 2003

Citi stratejistleri de dolar karşısında real satın almayı önerenler arasında, ancak Türk Lirasını da tercih ediyorlar. Geçen yıl en kötü performans gösteren Hint Rupisi, bu yıl da kayıplarını sürdürüyor ve carry açısından yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

Endonezya Rupisi de yatırımcıları zarara uğrattı. Bloomberg endeksine göre, carry stratejileri için rekor yıl yüzde 25 getiri ile 2003 yılıydı. Yatırımcıların bu tür bir rekor yılı yaşayabilmeleri için doların zayıflamaya devam etmesi ve gelişmekte olan ülke para birimlerinin dalgalanmalarının sınırlı kalması gerekiyor.

Jeopolitik gerginlikler

Yatırımcılar, uzun süren sakin bir dönemden sonra üç haftanın en yüksek seviyesine ulaşan JPMorgan’ın volatilite göstergesini yakından takip ediyorlar.

BofA stratejisti Alex Cohen, volatilitenin düşük kalması durumunda carry trade’in güçlü performansını sürdüreceğini öngörüyor. Cohen, bununla birlikte jeopolitik gerginlik olasılığına dikkat çekiyor.