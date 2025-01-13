Gelişmiş ülkelerin tahvil getirileri Trump'ın gölgesinde artmaya devam ediyor

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvillerinin getirisi, yatırımcıların enflasyon verilerini beklemeye başlamasıyla birlikte 14 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede enflasyonist baskıların devam edebileceğine dair endişelerle yükselişini sürdüren 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü tarım dışı istihdam verilerinin ardından yüzde 4,79 ile Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 4,75 seviyesinde dengelenmişti. Bugün de ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,76 seviyesinde işlem görüyor.

2 yıllık ABD tahvil getirileri cuma günü yüzde 4,40’a ulaşmasının ardından bugün yüzde 4,337 seviyesinde kalırken, 5 yıllık ABD tahvil getirileri ise yüzde 4,534 seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcıların dikkati, yarın açıklanması beklenen üretici fiyat endeksi ve çarşamba günü duyurulacak tüketici fiyat endeksine çevrildi.

Aralık ayı ABD tüketici fiyatlarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecekteki para politikası için muhtemelen belirleyici faktör olması bekleniyor.

ABD'de enflasyon oranı kasımda bir miktar artmış, aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 yükselmişti.

- Küresel tahvil getirileri, yatırımcıların bu yıl daha yavaş bir faiz indirimi beklentisiyle yükseliyor

Aralık 2024’te istihdamın şaşırtıcı derecede güçlü olması ve işsizlik oranının beklenmedik şekilde düşmesi, ABD'de daha fazla faiz indirimine ilişkin spekülasyonları azaltırken, tahvil piyasasında getirileri destekledi.

Tahvil getirileri üzerindeki yukarı yönlü baskı hafta başında da devam ederken, analistlere göre ABD ve Avrupa’da yılın başından bu yana yükselen enflasyon beklentileri, tahvil piyasalarında getirileri destekliyor ve bu da pay piyasası üzerinde baskı oluşturuyor.

Tahvil piyasasında hızlı değişimler, kısa vadeli faiz oranlarını düşüren merkez bankalarının çabalarını zorlaştırma tehdidinde bulunurken, faizlerin düşmemesi de hane halkı için borçlanmayı daha maliyetli hale getiriyor. ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,97'ye çıkarken, mortgage başvuruları yüzde 21,9 azaldı.

Almanya'nın 10 yıllık tahvillerinin getirisi yüzde 2,53’e yükseldi

ABD ve Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun son dönemde yükselmesi dikkati çekerken, tahvil piyasasında Avrupa genelinde de ABD'de olduğu gibi sert satıcılı görünüm izleniyor. Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'nın 10 yıllık tahvillerinin getirisi cuma günkü yüzde 2,49 seviyesinden bugün yüzde 2,53’e yükseldi.

İngiltere'nin 30 yıllık tahvillerinin getirisi günlük 6 baz puan artışla yüzde 5,472 ile 1998'den beri en yüksek seviyeye ulaşırken, İtalya'nın 10 yıllık tahvillerinin faizi 7 baz puan yükselişle yüzde 3,843 ile 11 Temmuz'dan beri en yüksek seviyeye çıktı.

Fransa’nın 10 yıllık tahvillerinin getirisi ise yüzde 0,24 yükselişle 3,46 seviyesinde işlem görüyor.

Getirilerin artması, öncelikle enflasyon ve para politikasıyla ilgili beklentilerle bağlantılı olurken, ülke borçlanması ve siyasi riskler de getirileri etkiliyor.

Son zamanlarda, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) politika faizini 4 kez düşürmesi ve bankadan daha fazla faiz oranı indirimi beklentisiyle tahvil getirileri düşüyordu.

Bitcoin'in fiyatı düştü

Tahvil getirilerinde artış ve pay piyasalarında düşüş, Bitcoin gibi kripto para birimleri üzerinde de etkili oluyor.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 4’ten fazla değer kaybederek 91 bin doların altına geriledi. Böylece, Bitcoin’in fiyatı Kasım 2024 ortasındaki seviyesine düştü.