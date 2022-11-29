Gemi taşımacılığının ivme kaybetmesi bekleniyor

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ekonomik kargaşanın, Ukrayna'da devam eden savaşın ve pandeminin etkilerinin ticaret görünümünü zayıflatmasının etkisiyle gelecek yıl küresel gemiyle taşımacılık aktivitesinin ivme kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.

Küresel ekonomik büyümenin 2023'te daha da yavaşlamasının beklendiğine dikkat çeken UNCTAD bunun gemiyle taşımacılığı etkilemesini, ancak tanker navlun ücretlerinin yüksek kalmaya devam etmesini beklediklerini vurguladı.

Küresel ticarette malların yüzde 80'inden fazlası deniz yolu ile taşınmakta.

UNCTAD bugün yayınladığı Maritime Taşımacılık 2022" raporunda, deniz yolu ile ticarette büyümenin bu yıl yüzde 1,4'e gerilemesinin ve 2023 yılında bu seviyede kalmasının beklendiğini vurguladı. Gemiyle taşımacılık 2021 yılında yüzde 3,2 büyümüş, 11 milyar ton yük denizden taşınmıştı.

2023-2027 döneminde ise gemiyle taşımıcılık sektöründe ortalama yıllık bülümenin yüzde 2,1 olacağını öngören UNCTAD, önceki 30 yılda yıllık ortalama büyümenin yüzde 3,3 olduğunu hatırlattı.