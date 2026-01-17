Gençler, mirası "hayattayken" istiyor

Dünyada gençlerin ekonomik beklentileri, artan yaşam maliyetleri ve varlık fiyatlarındaki yüksek artışlarla önemli ölçüde değişiyor.

The Times’ın aktardığı verilere göre, 25–34 yaş grubundaki bireylerin yaklaşık beşte biri, emeklilik dönemindeki gelir ihtiyacını kişisel birikimler yerine miras yoluyla karşılamayı planlıyor.

Emeklilikte miras etkisi

Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 20’si emeklilik gelirini miras beklentisine dayandırırken, yine 5 gençten biri de konut satın alabilmek için aile desteğine ihtiyaç duyacağını belirtiyor. Bu tablo, gelir artırmada ve tasarrufta zorlanan gençlerin aile servetini giderek daha merkezi bir konuma koyduğunu gösteriyor.

Konut ve borçlanmada aile desteği

1997–2000 doğumlular arasında yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 23’ü mortgage borçlarını ödeyebilmek için ebeveyn desteğine güvendiğini belirtirken, artan konut fiyatları ve faiz oranları, gençlerin borçlanma kapasitesini sınırlarken, aile içi finansal destek beklentisi güçleniyor.

Miras “yaşarken” bekleniyor

Araştırma, mirasın yalnızca ölüm sonrası bir gelir unsuru olarak değil, yaşam sırasında devredilmesi gereken bir kaynak olarak da görülmeye başlandığını ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 21’i, mirasın ebeveynler hayattayken devredilmesinin yaşam kalitesi açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

Aileye bağımlılık artıyor

Gençlerin yüzde 17’si, hâlihazırda geçimlerini sürdürebilmek için aileden gelen maddi desteğe bağımlı durumda bulunduğunu açıkladı. Öte yandan 55 yaş ve üzerindeki bireylerin yarısından fazlası, geçmişte mali hedeflerine ulaşmak için herhangi bir mirasa ihtiyaç duymadığını belirtti.

Büyük servet transferi beklentisi

Gelecek 30 yıl içinde genç kuşaklara 5 trilyon sterlinden fazla servetin miras yoluyla aktarılması bekleniyor.

Miras kaynaklı hukuki anlaşmazlıklarda son 10–15 yılda artış yaşandığı görülürken, servetin hayattayken devrine yönelik uygulamaların arttığı belirtiliyor.