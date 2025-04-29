General Motors, kâr beklentilerini yeniden değerlendirecek

GM, tam yıl mali tahmininin gümrük tarifelerinin potansiyel etkisini hesaba katmadığını söyledi. Ocak ayında şirket 2025 yılı için hisse başına 11 ila 12 dolar aralığında düzeltilmiş kar beklediğini açıklamıştı.

General Motors 31 Mart'ta sona eren üç aylık dönemde 2,78 milyar dolar ya da hisse başına 3,35 dolar kazandı. Bir yıl önce 2,98 milyar dolar ya da hisse başına 2,56 dolar kazanmıştı.

Tek seferlik masraflar ve yan haklar çıkarıldığında GM hisse başına 2,78 dolar kazanarak Wall Street'in beklediği hisse başına 2,68 doların üzerine çıktı.

Gelir 43,01 milyar dolardan 44,02 milyar dolara yükseldi.