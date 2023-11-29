General Motors'tan 10 milyar dolarlık hisse geri alım kararı

General Motors, sorunlu robot taksi birimi Cruise'un harcamalarını kısmasına ve uzun süren otomobil işçileri grevinin ardından kar beklentilerini düşürmesine rağmen 10 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını ve temettü oranını yüzde 33 artıracağını söyledi.

Şirketin yeni beklentisi, 2023 yılı için hissedarlara hissedarlara dağıtılabilir net gelir beklentisini, 9,3 milyar ila 10,7 milyar dolar olan önceki tahmine göre düşürerek 9,1-9,7 milyar dolar aralığına indirdi.

Bu rakam, altı haftadan biraz fazla süren Birleşik Otomobil İşçileri sendikası grevinin, özellikle üretim kaybından kaynaklanan tahmini 1,1 milyar dolarlık FVÖK'e göre düzeltilmiş etkisini içeriyor.

GM CEO'su Mary Barra, ABD'nin en büyük otomobil üreticisinin yıl için güncellenmiş hedeflerini ortaya koyan bir açıklamada, "Hissedarlara önemli miktarda sermaye iade edeceğiz" dedi.

Barra yayınladığı hissedar mektubunda "Cruise'un genişleme hızının, operasyonlar yeniden başladığında daha bilinçli olmasını ve 2024'te 2023'e göre önemli ölçüde daha düşük harcama ile sonuçlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Barra, "Hedefimizin oldukça üzerinde olan nakit dengemiz, son dönemdeki rekor kârımızın ve pandemi, tedarik zinciri aksaklıkları ve iş gücü müzakereleri boyunca kaynakları ihtiyatlı bir şekilde yönetmemizin bir fonksiyonudur" dedi.