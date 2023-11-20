General Motors'un robot-taksi birimi CEO’su istifa etti

General Motors'un robot-taksi birimi Cruise'un CEO'su Kyle Vogt, personeline gönderdiği e-postayla görevinden istif ettiğini duyurdu. 38 yaşındaki Vogt, "Görevimden istifa ettim. Son 10 yıl inanılmazdı ve bu süreçte Cruise'a yardımcı olan herkese minnettarım." ifadelerin kullandı.

Vogt, Cumartesi günü yaptığı açıklamada ise, "CEO olarak Cruise'un bugün içinde bulunduğu durumun sorumluluğunu üstleniyorum. Hiçbir mazeret yok ve olanları şekerle kaplamak da mümkün değil. Güvenlik, şeffaflık ve toplum katılımı konularını iki katına çıkarmamız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Cruise bu ay, 2 Ekim'de başka bir aracın karıştığı ve Cruise'un sürücüsüz taksilerinden birinin bir yayayı sürüklemesiyle sonuçlanan kazanın ardından güvenlik incelemesi yapmak üzere ABD'deki tüm araçlarını testten çekti.