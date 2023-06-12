George Soros, 25 milyar dolarlık tahtını oğluna bıraktı

Milyarder iş insanı George Soros, 25 milyar dolarlık imparatorluğunun kontrolünü oğlu Alex'e devrettiğini doğruladı.

Önde gelen ekonomi ve iş dünyası dergisi Forbes'a göre 92 yaşındaki Soros'un net serveti 6.7 milyar dolar ve dünyanın en zengin 400 kişisinden biri. Soros, 2017 yılında aile ofisinden 18 milyar doları, 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren ve Aralık ayında Alex'in başkanlığına getirildiği Açık Toplum Vakıfları'na aktardı.

Aralık ayında sessiz sedasız yapılan Açık Toplum Vakıfları (OSF) başkanlığı ataması, Alex Soros'u en zengin küresel hayırsever vakıflardan birinin başına getirdi.