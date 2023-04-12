Georgieva: Büyümenin yarısı Çin ve Hindistan'dan gelecek

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 2023 yılı küresel ekonomik büyüme öngörülerini değerlendirdi.

Georgieva, "Büyümeye bir miktar ivme gelişmekte olan ekonomilerden, özellikle Asya'dan geliyor. Çin ve Hindistan'ın 2023'te küresel büyümenin yarısını gerçekleştirmeleri bekleniyor. Gelişmiş ekonomilerin çoğundaki şaşırtıcı şekilde dayanıklı iş gücü piyasaları ve tüketici harcamaları ile Çin'in yeniden açılmasının etkisiyle 2023 yılında dünya ekonomisinin yüzde 3'ün biraz altında büyümesi bekleniyor. ABD ve Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite cari yüksek faiz rejimi nedeniyle zayıflıyor, bu nedenle talep üzerinde baskı yaşanıyor" dedi.