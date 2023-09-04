Georgieva: IMF ile Çin, güçlü bir ortaklığa sahip

Uluslararası Para Fonu(IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF ile Çin'in "güçlü bir ortaklığa sahip" olduğunu söyledi.

Georgieva, "Pek çok ülkenin Covid-19 ve dünya şoklarının etkilerine karşı savunmasız olduğu bir dünyada, IMF'nin onlara yardım edecek mali güce sahip olması kritik önem taşıyor." dedi.

IMF Başkanı, "IMF'nin küresel finansal güvenlik ağının merkezindeki rolünü tanıdığı için Çin'e minnettarım.” diye konuştu.