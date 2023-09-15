Gerekirse borçlanma maliyetleri artırılabilir

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Letonya MB Başkanı Martins Kazaks, ECB'nin gerekirse borçlanma maliyetlerini hala artırabileceğini söyledi ve faiz oranlarının önümüzdeki baharda düşmeye başlayacağına dair bazı piyasa bahislerine karşı çıktı.

Kazaks, dün yapılan faiz artırımının, ECB'nin yüksek enflasyonla mücadelesinin sonunu işaret eden "güvercin bir artırım" olduğu fikrini reddetti.

İspanya'nın Santiago de Compostela kentinde düzenlenen toplantıda konuşan Kazaks, "Mevcut faiz seviyesinden memnunum ve 2025'in ikinci yarısında %2'ye ulaşma yolunda olduğumuzu düşünüyorum. Ancak veriler bize yeni bir artırıma ihtiyacımız olduğunu söylerse, bunu yaparız."Piyasalar bir pozisyon almak zorunda ama (Nisan'da faiz indirimi) bizim makro senaryomuzla uyuşmuyor. Enflasyonu %2'ye çıkarmak için gerekli olduğu sürece kısıtlayıcı bölgede kalacağımızı açıkça söyledik" dedi.

Ancak ECB'nin faizlerin düşürülmesinden önce, enflasyonun çok düşük olduğu son on yılda bir dizi tahvil alım programıyla bankacılık sistemine pompaladığı nakdin bir kısmını geri çekme konusunda bir karar vermesi gerektiğini de ifade eden Kazaks, "Ortadan kaldırılması gereken fazla likidite var ve bunu tartışmamız gerekecek. Faizler düşürülmeden önce bunun gerçekleşmesi gerekiyor."