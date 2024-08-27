Gergin bekleyişte son düzlük: Nvidia'nın yarın açıklayacağı bilançosu piyasaları sarsabilir

Yapay zeka patlamasının öncü isimlerinden Nvidia, 2022'nin sonundan bu yana piyasa değerinin yaklaşık dokuz kat arttığını gördü. Ancak Haziran ayında rekor seviyeye ulaştıktan sonra kısa bir süre için dünyanın en değerli halka açık şirketi haline geldi. Ardından piyasalarda dengeler değişti ve Nvidia sonraki yedi hafta içinde değerinin neredeyse yüzde 30'unu kaybederek piyasa değerinin yaklaşık 800 milyar doları buhar oldu.

Ancak bu düşüş gerilerde kaldı ve şimdi hisse senedi, tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşık yüzde 7 yaklaştıran bir yükselişin ortasında.

Wall Street diken üstünde

Yonga üreticisinin Çarşamba günü çeyrek sonuçlarını açıklayacak olmasıyla birlikte, hisse senedindeki dalgalanma Wall Street'in en önemli gündem maddesi haline geldi. Yapay zeka talebinin azaldığına ya da önde gelen bir bulut müşterisinin kemer sıktığına dair herhangi bir gösterge, potansiyel olarak önemli bir trend değişimi anlamına geliyor.

Gazete Oksijen'in derlediği habere göre EMJ Capital'den Eric Jackson geçen hafta CNBC'nin “Closing Bell” programına verdiği demeçte Nvidia için “Şu anda dünyadaki en önemli hisse senedi” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer beklentilerin üstünde bir sonuç gelmezse, bu tüm piyasa için büyük bir sorun olur. Bence yukarı yönlü bir sürpriz yapacaklar”

Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon ve Tesla, yapay zeka modellerini eğitmek ve devasa iş yüklerini çalıştırmak için Nvidia'nın grafik işlem birimlerine (GPU'lar) büyük ölçüde harcama yaptığından, Nvidia'nın çeyrek bilançosuna ilişkin beklentiler de yükseldi.

Büyümede yavaşlama beklentisi

Nvidia'nın son üç çeyrekte geliri yıllık bazda üç kattan fazla arttı ve büyümenin büyük çoğunluğu veri merkezi işinden geldi. LSEG'e göre analistler dördüncü çeyrekte de üç haneli büyüme bekliyor, ancak bu büyüme yüzde 112'lik bir düşüşle 28,7 milyar dolara gerileyecek. Bu andan itibaren yıldan yıla karşılaştırmalar çok daha zorlaşıyor ve önümüzdeki altı çeyreğin her birinde büyümenin yavaşlaması bekleniyor.

Yatırımcılar özellikle Nvidia'nın 'Ekim çeyreğine' ilişkin tahminlerine dikkat edecekler. Şirketin yaklaşık yüzde 75'lik bir büyüme göstererek 31,7 milyar dolara ulaşması bekleniyor. İyimser bir öngörü, Nvidia'nın cebi dolu müşterilerinin yapay zeka için cüzdanlarını açmaya devam edeceklerinin sinyalini verirken, hayal kırıklığı yaratan bir tahmin ise altyapı harcamalarının balona dönüştüğüne dair endişeleri artırabilir.

Goldman Sachs Nvidia için iyimser

Hisse senedinin satın alınmasını öneren Goldman Sachs analistleri geçen ay yayınladıkları bir notta, “Son 18 ayda hiper ölçekli yatırım harcamalarındaki keskin artış ve yakın vadedeki güçlü görünüm göz önüne alındığında, yatırımcılar sıklıkla mevcut yatırım harcamalarının sürdürülebilirliğini sorguluyor” dedi.

Rapora yönelik iyimserliğin büyük bir kısmı - hisse senedi Ağustos ayında yüzde 8 artış gösterdi - üst düzey müşterilerin veri merkezleri ve Nvidia tabanlı altyapı için ne kadar para harcamaya devam ettiklerine dair yorumlarından kaynaklanıyor.

Geçtiğimiz ay Google ve Meta'nın CEO'ları, Nvidia'ya yönelik pozitif beklentiyi destekleyen ifadeler kullandı ve yapay zekaya yetersiz yatırımın aşırı harcamadan daha büyük bir risk olduğunu söyledi. Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt kısa bir süre önce Stanford'daki öğrencilere, daha sonra kaldırılan bir videoda, en iyi teknoloji şirketlerinden “20 milyar, 50 milyar, 100 milyar dolar” değerinde işlemciye ihtiyaçları olduğunu duyduğunu söyledi.

Nvidia'nın kar marjı son zamanlarda artıyor olsa da, şirket hala uzun vadeli yatırım getirisi hakkında sorularla karşı karşıya.

Nvidia'nın Mayıs ayındaki son kazanç çağrısı sırasında CFO Colette Kress, Nvidia'nın gelirlerinin yüzde 40'ından fazlasını oluşturan bulut sağlayıcılarının dört yıl boyunca Nvidia çipleri için harcanan her 1 dolar karşılığında 5 dolar gelir elde edeceğini öne süren verileri paylaştı.

Bu tür başka istatistiklerin de yolda olması muhtemel. Geçen ay Goldman analistleri, Kress ile yapılan bir toplantının ardından, şirketin bu çeyrekte yatırımcılara güven aşılamak için daha fazla yatırım getirisi ölçütü paylaşacağını yazdı.

Blackwell beklentisi de baskı yaratıyor

Nvidia'nın karşı karşıya olduğu bir diğer önemli soru ise Blackwell olarak adlandırılan yeni nesil yapay zeka çiplerinin zaman çizelgesi. The Information bu ayın başlarında şirketin üretim sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu ve bunun da büyük sevkiyatları 2025'in ilk çeyreğine erteleyebileceğini bildirdi. Nvidia o dönemde üretimin yılın ikinci yarısında hızlanma yolunda olduğunu söylemişti.

Rapor, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın yatırımcılara, Mayıs ayında şirketin bu mali yılda fazlasıyla Blackwell geliri göreceğini söylemesinin ardından geldi.

Nvidia'nın Hopper adı verilen mevcut nesil çipleri, ChatGPT gibi yapay zeka uygulamaları için birinci sınıf seçenek olmaya devam ederken, Advanced Micro Devices (AMD), Google ve az sayıdaki yeni girişim rakip olarak öne çıkıyor ve bu da Nvidia'yı sorunsuz bir yükseltme döngüsüyle performans liderliğini sürdürmesi için baskı yapıyor.

Olası bir Blackwell gecikmesinde bile bu gelir gelecek bir çeyreğe ertelenebilirken, bu durum mevcut Hopper ve özellikle de yeni H200 çipinin satışlarını artırabilir. İlk Hopper yongaları Eylül 2022'de tam üretime geçmişti.

Morgan Stanley analistleri bu hafta yayınladıkları bir notta, “Arz ve müşteri talebi hızla H200'e döndüğü için zamanlamadaki bu değişim çok önemli değil” diye yazdı.

Nvidia'nın önde gelen müşterilerinin çoğu, daha gelişmiş yeni nesil yapay zeka modellerini eğitmek için Blackwell çiplerinin ek işlem gücüne ihtiyaç duyduklarını söylüyor.

HSBC analisti Frank Lee Ağustos ayında yazdığı bir notta, “Nvidia'nın yılın ikinci yarısında Hopper H200'lerini artırmak için Blackwell B100/B200 GPU tahsisini vurgulamasını bekliyoruz” dedi.