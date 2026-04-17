Gerilim azalırsa Fed indirimi öne çekilebilir: Piyasa fiyatlaması değişiyor

SEB’nin kıdemli faiz stratejisti Jussi Hiljanen, ABD-İran çatışmasının çözülme ihtimalinin piyasaların Fed faiz görünümünü daha yumuşak fiyatlamasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Hiljanen, “Gerilimin azalması sürerse ve özellikle işgücü piyasası zayıflarsa, vadeli işlemler yeni bir faiz indirimi fiyatlamaya başlayabilir. Bu durumda fiyatlamalar biraz daha öne çekilebilir” dedi.

Piyasalarda şu anda 2026 yılı için 10 baz puanlık bir Fed faiz indirimi fiyatlanıyor.

Deutsche Bank: Fed 2026’da faizi sabit tutacak

Deutsche Bank, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 yılında faiz oranlarını değiştirmeyeceğini öngördü. Banka, daha önce Eylül ayında faiz indirimi beklediğini açıklamıştı.