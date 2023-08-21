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Germanyum ihracatında keskin artış

Çin'de kısıtlama öncesi temmuzda germanyum ihracatı keskin artış kaydetti.

Haber Merkezi
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Çin'in temmuz ayında germanyum ürünleri ihracatı, yurt dışı alıcıların 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren ihracat kısıtlamaları öncesinde acele etmesiyle, hazirana göre iki katından fazla artarak altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Gümrük verilerine göre küresel arzın %60'ından fazlasını oluşturan dünyanın en büyük germanyum üreticisi olan Çin, haziran ayındaki 3,29 tondan ve bir önceki yıla göre %41 artışla Temmuz'da 8,63 ton işlenmiş germanyum ihraç etti.

Temmuz ayında Çin, ulusal güvenlik nedenlerini öne sürerek 1 Ağustos'tan itibaren yarı iletken yapımında kullanılan sekiz galyum ve altı germanyum ürününün ihracatına kısıtlamalar getirdiğini duyurmuştu.

Veriler, Çin'in 2023'ün ilk yedi ayında yıllık %66 artışla 36,45 ton işlenmiş germanyum ürünü ihraç ettiğini gösterdi.