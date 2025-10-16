Gıda devi Nestle binlerce kişiyi işten çıkartacak

İsviçre merkezli gıda devi Nestlé, küresel yeniden yapılanma süreci kapsamında önümüzdeki iki yıl içinde 16 bin kişilik istihdam azaltımına gideceğini duyurdu. Bu rakam, şirketin dünya genelindeki toplam çalışanlarının yaklaşık yüzde 6’sını oluşturuyor.

Operasyonel yapı sadeleştiriliyor

Şirketten yapılan açıklamada, kararın “verimliliği artırma ve operasyonel yapıyı sadeleştirme” hedefi doğrultusunda alındığı belirtildi. Nestle, özellikle üretim, tedarik zinciri ve yönetim kademelerinde kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girecek.

Şirketin CEO’su Philipp Navratil ‘zorunlu’ dedi

Nestle’nin kısa süre önce göreve başlayan yeni CEO’su Philipp Navratil, bu hamlenin şirketin küresel rekabet gücünü koruyabilmesi için zorunlu olduğunu vurguladı. Navratil, “Pazar koşulları hızla değişiyor. Müşteri taleplerine daha çevik ve yenilikçi yanıt verebilmek için organizasyonumuzu yeniden şekillendirmemiz gerekiyor,” ifadelerini kullandı.

İşten çıkarma tarihi belli oldu

Şirket yetkilileri, işten çıkarmaların kademeli şekilde, 2026 yılına kadar gerçekleştirileceğini belirtti. Sürecin hangi ülkeleri ve departmanları etkileyeceğine dair detaylı planın önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.

Dünya genelinde 270 bin çalışanı bulunuyor

Türkiye dahil dünya genelinde 189 ülkede faaliyet gösteren Nestle, 2024 sonu itibarıyla yaklaşık 270 bin kişiye istihdam sağlıyordu. Açıklanan işten çıkarmalar, şirketin son yıllardaki en büyük küçülme hamlesi olarak değerlendiriliyor.