Gıda ve gübrede Batılı sigorta şirketleriyle anlaşma yasağı kaldırıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gıda ve gübre ihracatı için Batılı sigorta şirketleriyle anlaşma yasağını kaldıran kararnameyi imzaladı.

Söz konusu kararnameyle başta Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması olmak üzere Rus gıda ve gübre ihracatçılarının sigorta hizmetlerine daha kolay ulaşması hedefleniyor.

Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek kararnameye göre, Rus sigorta şirketlerinin, gıda ve gübre ihracatında dost olmayan ülkelerdeki sigorta şirketleriyle anlaşma yapmasına yönelik yasak kaldırıldı.

Küresel gıda krizinin çözümü için Ankara'nın koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanmıştı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler sonucu anlaşma, 19 Kasım'dan itibaren de 120 gün süreyle uzatılmıştı.