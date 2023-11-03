Giderek bölünen ekonomide ABD ve Çin karşı karşıya

Çin geçen sonbaharda önemli bir dönüm noktasını geçti: Yaklaşık 40 yıl önce ekonomik olarak dünyaya açılmasından bu yana ilk kez, gelişmekte olan ülkelerle ABD, Avrupa ve Japonya'nın toplamından daha fazla ticaret yaptı. Bu, ticaret, teknoloji, güvenlik ve diğer çetrefilli konularda gerilimler artarken Çin ile Batı'nın farklı yönlere gittiğinin şimdiye kadarki en açık işaretlerinden biriydi.

Onlarca yıldır ABD ve diğer Batılı ülkeler, Çin'i zengin ulusların liderliğindeki tek bir küresel ekonominin hem ortağı hem de müşterisi haline getirmeye çalıştı. Fakat artık ticaret ve yatırımın akışı, iki rakip güç merkezi etrafında inşa edilen yeni kalıplara yerleşiyor.

Risk küresel büyümenin yavaşlaması

Gittikçe bölünen dünya ekonomisinde Washington, yatırım kısıtlamaları ve ihracat yasaklarıyla Çin üzerindeki gerilimi artırmaya devam ederken, Çin de ekonomisinin büyük bölümünü gelişmekte olan ülkelere doğru yeniden yönlendiriyor.

Bu durumun ABD ve Avrupa için faydaları arasında Çin’in tedarik zincirlerine daha az bağımlılık ve Amerikalılar ve Avrupalılar için daha fazla yeni iş imkanı yer alıyor. Ancak diğer yanda küresel büyümenin yavaşlaması gibi büyük riskler de var.

Çin fabrikaları daha önce Batı'dan temin ettikleri kimyasalları, parçaları ve makineleri kendi ülkelerinden veya gelişmekte olan ülkelerden gelenlerle değiştiriyor. 2019 yılında Çin'in Güneydoğu Asya ile ticareti ABD ile olan ticaretini geride bıraktı. Çin artık Rusya ile Almanya'dan daha fazla ticaret yapıyor ve yakında aynı durum Brezilya için de geçerli olucak.

Çin kaynak açısından zengin ülkelere yöneliyor

Çin'in yurtdışı yatırımları artık ABD yerine Endonezya veya Ortadoğu gibi kaynak açısından zengin yerlere gidiyor.

Apple, Stellantis ve HP gibi büyük Batılı şirketler üretimi Çin'den başka yerlere kaydırmak istiyor. Sequoia Capital gibi finans firmaları Çin'deki faaliyetlerini sınırlamak için harekete geçti.

Çin'deki Amerikan şirketlerini temsil eden ABD Çin İş Konseyi'nin anketine katılan ABD şirketlerinin üçte birinden fazlası, geçen yıl Çin'de planlanan yatırımları azalttıklarını veya duraklattıklarını belirtti.

New York merkezli bir danışmanlık firması olan Rhodium Group'un kıdemli danışmanı Noah Barkin, "Dünya rakip nüfuz alanlarına bölünüyor" dedi ve ekledi: "Bir bakıma kendi kendini harekete geçiren bir ivme var. Bunun zamanla hızlanması ve hükümetler için yönetilmesi zor bir hale gelmesi riski var."