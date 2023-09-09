Global ekonomide kartlar yeniden karılıyor

Dünya ekonomisi yeni bir döneme giriyor. Çin ve Almanya'ya gibi ihracata bağımlı ekonomiler yeni trendin başlıca kaybedenleri olarak öne çıkıyor.

Dünyanın geri kalanı arkada kalırken ABD ekonomisi yoluna devam ediyor. Dünyanın en güçlü ekonomileri arasındaki bölünmeyi tetikleyen ise ticaretteki yavaşlama ve bu durumun bazılarına diğerlerinden çok daha fazla zarar vermesi.

Wall Street Journal’ın haberine göre, uluslararası ticaret akışının azalması, bu hafta sonu Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesi’nde bir araya gelerek küresel ekonomik güç dengesini yeniden belirleyecek olan dünyanın en büyük 20 ekonomisinden oluşan grubun üyeleri arasındaki büyüme farkını pekiştiriyor.

Kaybeden tarafta ise geleneksel olarak ticaret fazlası veren ve şu anda büyümelerinin ABD ve Hindistan'ın gerisinde kaldığını gören dışa dönük ekonomiler yer alıyor. Söz konusu ekonomiler tarihsel olarak benzerlerine kıyasla büyüme için iç talebe daha fazla güvenen büyük pazarlar.

Dünya ticareti fren yaptı

Dünya Ticaret Örgütü'ne göre küresel ticaret yılın ilk üç ayında bir önceki çeyreğe göre düşüş göstererek geçen yıl başlayan ve ekonomistlerin bu yıl da devam etmesini beklediği gerilemeyi genişletti.

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD, Atlanta Fed tarafından hazırlanan bir göstergeye göre yıllık yaklaşık %6 oranında büyüme kaydediyor. Hindistan ekonomisi haziran ayına kadar olan üç aylık dönemde %7.8 büyüyerek son bir yılın en hızlı büyüme hızına ulaştı. Buna karşın, ticarete daha bağımlı olan Euro Bölgesi’ndeki büyüme son çeyrekte görece pozitifti ve blok ekonomisi hala pandemi öncesi büyüme patikasının altında seyrediyor.

Küreselden bölgesele kayış ABD ve Hindistan’a yarayacak

Ticaretteki düşüş, artan faiz oranları ve yaşam maliyetleri ile küresel mal kıtlığının azalmasıyla birlikte işletme stoklarındaki gerileme gibi bir dizi geçici faktörü yansıtıyor. Ancak aynı zamanda Çin büyümesinin yavaşlaması, Batı'da izlenen korumacı sanayi politikaları, jeopolitik rekabet aracı olarak teknoloji ambargolarının kullanılması gibi daha uzun vadeli değişikliklerden de kaynaklanıyor.

Berenberg Bank'ın baş ekonomisti Holger Schmieding, gelecekte küresel ticaretin daha az küresel olacağını ve alışverişlerin daha çok bölgesel bloklar arasında gerçekleşeceğini söyledi. Schmieding ayrıca ticaretin mallardan hizmetlere doğru kayacağını ve bunun da ABD ve Hindistan gibi bilişim ve diğer hizmetlerde uzmanlaşmış ekonomilere, Almanya ve Çin gibi üretim merkezlerinin aleyhine bir destek sağlayacağını sözlerine ekledi.