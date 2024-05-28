Göçmen krizi New York'ta otel fiyatlarını artırdı

Gazete Oksijen'in haberine göre New York’ta otel fiyatları 180 bin göçmenin ülkeye girmesi nedeniyle zirve yaptı. New York'ta bir otel odasının ortalama fiyatı, kentteki göçmen krizinin yol açtığı barınma sorunu nedeniyle tarihinde ilk kez gecelik 300 doları aştı. Ticari gayrimenkul veri analiz sitesi CoStar'a göre, kentte bir gecelik konaklama ücreti 2022'de 277,92 $ iken geçen yıl yüzde 9 artışla 301,61 $'a yükseldi. Rekor fiyatlar, 2022'nin ortasından bu yana çoğu Latin Amerikave Karayipler'den olmak üzere tahmini 180.000 göçmenin gelişiyle aynı zamana denk geldi.

Birçoğu Manhattan'daki Midtown ve John F Kennedy Uluslararası Havaalanı gibi turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde kümelenmiş olan yaklaşık 700 otelin 120'den fazlası, gelenleri ağırlamak için göçmen barınaklarına dönüştürüldü. Göçmenleri barındırmak için geceliğine 185 dolar alan bu oteller, yaklaşık iki yılın ardından eski haline döndürülmedi. CoStar'a göre bu durum yaklaşık 16.000 otel odasının piyasadan çekilmesine ve yaz turizm sezonunun en yoğun dönemine girilmesiyle birlikte boş oda sayısının azalmasına neden oldu.

Enflasyon da etkili oldu

Otel fiyatları, Haziran 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 9 ile zirve yapan ancak o zamandan bu yana yüzde 3,4'e düşen enflasyon nedeniyle de yükseldi. Diğer faktörler arasında şehrin Airbnb gibi kısa süreli kiralama sitelerine yönelik baskısı ve yüksek inşaat maliyeti yer alıyor. Turistler ayrıca oda fiyatlarına ek olarak yüzde 18'lik vergi de ödüyor.

Şehre gelen ziyaretçi sayısının bu yıl 70 milyona ulaşması ve 2019'da salgın öncesi rekoru geçmesi bekleniyor. İngiltere, geçen yıl gelen 976.000 ziyaretçiyle New York'un en büyük uluslararası pazarı konumunda. New York Otelciler Birliği İcra Kurulu, Meksika sınırındaki krize karşı siyasi odaklanmanın, ABD'ye gelen sığınmacılardaki artışın eninde sonunda ele alınacağı ve göçmenlerin yavaş yavaş otellerin dışına kaydırılacağı anlamına geldiğini söyledi.