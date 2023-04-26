Goldman: 276 milyar dolarlık hisse elden çıkartılabilir

Goldman Sachs, ABD'de hisse senetlerinde satış pozisyonuna geçtiğini ifade etti.

Bankanın modeline göre, ABD'de alıcıların mühimmatı tükendi. Bu durum karşısında piyasalara bir satış gelmesi halinde niceliksel fonlar önümüzdeki ay 276 milyar dolar değerinde hisseyi elden çıkarabilir.

Goldman Sachs verilerine göre, sistematik fon yöneticileri son bir ayda küresel hisse senetlerinde 170 milyar dolardan fazla alım yaptılar. Bu da fonların hisse senedi pozisyonlarının ağırlığını 2022 başından bu yana en yüksek seviyeye taşıdı.

Goldman Sachs Group Inc. yöneticisi Scott Rubner'a göre, hisse senedi pozisyonlarının tepe noktasına yaklaşmasıyla birlikte yatırımcılar önümüzdeki haftalarda satışa geçme eğiliminde olabilirler.