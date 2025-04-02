Goldman, ABD Hazine tahvil getirileri için tahminlerini düşürdü

Goldman stratejistleri George Cole ve William Marshall tarafından yazılan bir notta, faiz oranlarının görünümünün büyüme ve enflasyona yönelik zıt dürtüler tarafından yönlendirildiği, ancak bunların sonunda tahvil getirilerinin düşmesine yol açacağı belirtildi.

Analistler, ABD'de, nihayetinde büyümenin aşağı yönlü olmasının baskın olmasını ve bunun sonucunda bu yıl daha düşük getiriler ve daha dik bir eğri oluşmasını bekliyorlar.

Goldman, iki ve on yıllık ABD Hazine tahvil getirilerinin 2025 sonu seviyesi için tahminlerini sırasıyla yüzde 3,95 ve yüzde 4,35'ten yüzde 3,30 ve yüzde 4,00'a düşürdüler.

İki yıllık Hazine tahvili getirisi son işlemde 4 baz puan artarak yüzde 3,904'e yükselirken, 10 yıllık Hazine tahvili getirisi de 4 baz puan artarak yüzde 4,195'e çıktı.