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Goldman, ABD’den büyüme bekliyor!

Goldman, ABD için resesyon öngörüsünü geri çekti, bu yıl yüzde 0,5 büyüme tahmin ediyor.

Haber Merkezi
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Goldman, ABD’den büyüme bekliyor!
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Goldman Sachs ekonomistleri, Başkan Donald Trump'ın daha önce duyurduğu tarifelerin çoğunda 90 günlük bir duraklama duyurmasının ardından ABD'de resesyon öngörülerini geri çektiler.

Ekonomistler, bu geri çekmeye rağmen hala politika belirsizliğinin bu yıl keskin bir ekonomik yavaşlamaya yol açacağını öngörüyorlar.

Jan Hatzius liderliğindeki Goldman Sachs ekonomistleri, "ABD Başkanı Trump'ın duyurusundan önce, bu sabah yürürlüğe giren ülkeye özgü ek tarifelere yanıt olarak bir durgunluk temel çizgisine geçmiştik; şimdi önceki durgunluk dışı temel çizgi tahminimize geri dönüyoruz." değerlendirmesi yaptılar.

Goldman'ın son tahminleri ABD ekonomisinin 2025'te sadece yüzde 0,5 büyüyeceğini ve önümüzdeki 12 ayda resesyona girme ihtimalinin yüzde 45 olacağını öngörüyor. 

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