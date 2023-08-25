Goldman Asya'da hedef düşürdü

Goldman Sachs, MSCI'nın Japonya hariç Asya Pasifik Endeksi için hedeflerini düşürdü.



Goldman Sachs stratejistleri, Çin'in gayrimenkul piyasasındaki stresin Asya'nın geri kalanına yayılmasının bölgede kazançları ve getirileri yavaşlatacağını savundu ve MSCI Asya Pasifik Japonya hariç Endeksi için birden fazla fiyat hedefini düşürdü.

Goldman Sachs stratejistler, MSCI'nın Japonya hariç Asya Pasifik hisse senetleri için 12 aylık hedefini 580'den 555'e düşürdü. Bu, Perşembe günkü kapanışa göre Endeks için %10'luk bir getiri anlamına geliyor.

Stratejistler bugün ayrıca gösterge için 3 aylık hedeflerini 540'tan 505'e, 6 aylık hedeflerini ise 560'tan 530'a düşürdüler.