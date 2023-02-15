Goldman CEO'su Solomon durgunluk beklemiyor

Miami’de bir konferansta konuşan Solomon, özellikle enflasyon ve Çin ile ABD arasında artan gerilim nedeniyle belirsizliğin yüksek olduğu konusunda uyarıda bulunurken, iş dünyasının liderlerinin geçen yıla göre ekonomiye daha iyimser baktıklarını söyledi.

Yumuşak iniş şansının dokuz ay öncesine göre daha olası olduğuna değinen Solomon “Bence daha yumuşak bir iniş şansı, altı ila dokuz ay öncesine göre daha fazla ihtimal dahilinde” dedi.

Solomon, “Açıkça piyasa, enflasyonu dikiz aynasından görebildiğimiz hissine sahip” diyerek, enflasyon korkularının geride kalmaya başladığını ifade etti.

Ayrıca Solomon, enflasyonun hala büyüme ve kurumsal yatırım için caydırıcı olduğunu söylese de, ölçülü iyimserliğinin temeli olarak diğer üst düzey yöneticiler arasında gelişen olumlu havayı gösterdi.