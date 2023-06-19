Goldman, Çin’in büyüme tahminini düşürdü

Goldman Sachs, ülkenin Covid sonrası sessiz toparlanmasına ilişkin kötümserliğin son işareti olarak Çin ekonomisi için büyüme tahminlerini düşürdü.

Yatırım bankası Goldman, gayrisafi yurtiçi hasıla tahminini süregelen büyüme engelleri ve kısıtlı politika tepkilerini gerekçe göstererek yüzde 6'dan yüzde 5,4'e düşürdü.

Goldman analist ve ekonomistleri hazırladıkları raporda, "Emlak piyasasındaki zayıflık ile düşen ihracata işaret ederek, ilk çeyrekteki güçlü başlangıcın ardından, Çin'in yeniden açılış sonrası toparlanması ikinci çeyrekte sönmüş görünüyor" diye görüş belirtti.

Çinli politika yapıcıları geçen hafta faiz oranlarında küçük bir indirim yaptı. Ancak daha fazla destek beklenirken, çok az ekonomist mevcut temkinli politika oluşturma yörüngesinden sapılacağına inanıyor.